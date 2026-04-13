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Conmemoración

Una ruta pone en marcha los actos de la República en Cangas

Más de medio centenar de personas recorrieron lugares que reflejan la repercusión de aquella proclamación en 1931

Integrantes en la ruta de la República, ayer, en Cangas.

Integrantes en la ruta de la República, ayer, en Cangas. / Fdv

Cristina González

Cangas

Cangas se mantiene fiel a la conmemoración de la proclamación de la República cuyos actos centrales, organizados por la Asociación Memoria Histórica 28 de agosto son este martes 14 de abril, aunque ayer ya celebró,la ruta «Cangas na Repúblcia» ruta guiada por la Asociación A Illa dos Ratos con apoyo de A Cepa. Los más de 50 asistentes partieron de la excolegiata para recorrer las calles de Cangas mientras que conocían la repercusión por la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. Se habló de Alfredo Saralegui, impulsor de los pósitos de marineros y del ISM, al que se dedicó la antigua calle del muelle coincidiendo con la inauguración de la Escuela Elemental de Pesca de Cangas el 19 de marzo del 31. Se pasó por la Casa do Pobo, antigua fábrica de Cervera, el edificio de la academia de Bernardino Graña Refojos o la casa de la sindicalista Dolores Blanco.

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