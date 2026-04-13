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Las mujeres del Vila de Cangas reciben su galardón Femupo

Las mujeres del Vila de Cangas en un entrenamiento.

Las mujeres del Vila de Cangas en un entrenamiento. / Santos Álvarez

La Federación por la Igualdad de las Mujeres de la Provincia de Pontevedra (Femupo) entregó, en una gala con la presencia de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, los V Premios Mujeres Femupo, uno de los cuales fue para el Club femenino de remo del Vila de Cangas, como referente del deporte femenino. Recibieron también Montse Betanzos, colareira de O Grove y referente en artesanía; Raquel Touceda ( A Estrada) , como modelo de emprendimiento rural; la Asociación Albor de Valga como ejemplo de asociacionismo comprometido con la igualdad o el CIM de A Lama, Cerdedo-Cotobade y Fornelos como recurso público dedicado al acompañamiento y apoyo a las mujeres.

Las mujeres del Vila de Cangas reciben su galardón Femupo | G.N./FDV

Premiadas en la gala de la Federación por la Igualdad de las Mujeres en la Provincia de Pontevedra. / Fdv

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