Las mujeres del Vila de Cangas reciben su galardón Femupo

La Federación por la Igualdad de las Mujeres de la Provincia de Pontevedra (Femupo) entregó, en una gala con la presencia de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, los V Premios Mujeres Femupo, uno de los cuales fue para el Club femenino de remo del Vila de Cangas, como referente del deporte femenino. Recibieron también Montse Betanzos, colareira de O Grove y referente en artesanía; Raquel Touceda ( A Estrada) , como modelo de emprendimiento rural; la Asociación Albor de Valga como ejemplo de asociacionismo comprometido con la igualdad o el CIM de A Lama, Cerdedo-Cotobade y Fornelos como recurso público dedicado al acompañamiento y apoyo a las mujeres.

Premiadas en la gala de la Federación por la Igualdad de las Mujeres en la Provincia de Pontevedra. / Fdv