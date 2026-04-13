Moaña cierra la fuente y el lavadero de A Granxa, en Abelendo

El Concello de Moaña ha cierrado la fuente y el lavadero de A Granxa en Abelendo. La clausura se produce tras denuncias de los vecinos que detectaron el agua turbia.

El color del agua se cree que puede deberse a un arrastre de tierras por un exceso de presión o incluso aun movimiento de tierras en algún terreno que no tienen identificado.

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Agua turbia en el lavadero. / Fran G. Sas

Por todo ello y por precaución, la Policía Local de Moaña ha acordonado la fuente y ha pedido a los vecinos que no la usen hasta nuevo aviso.