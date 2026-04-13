El «influencer» del mar en Moaña

Con más de 300.000 seguidores, sus videos en redes sobre su oficio de marinero, la defensa del mar y de otros sectores primarios, se hacen virales. Conocido como el «influencer del mar», Rogelio Santos Queiruga, natural de Portos do Son, participó en una charla, organizada por el Concello de Moaña en los astilleros de Seara, sobre el orgullo de trabajar en el mar que llenó la restaurada carpintería de Casqueiro.

Elogió los oficios primarios, que dan de comer y de cómo la gente adinerada, con empleos prestigiosos o grandes empresarios e influencer necesitan de quien sirve en la tienda, en el bar, de las personas que trabajan en la industria, de la gente que cultiva la tierra, que pesca.»porque todos tenemos que comer». Se mostró enamorado de su oficio, que además de que le da el dinero para los gastos de la vida, «me llena de satisfacción porque lo que estoy pescando va a estar en el plato de una persona mayor, de niños, en un hospital o en restaurantes». Por eso que también pidió que el sector pesque con responsabilidad para cuidar los océanos y ofrecer pesca con el máximo frescor. Defendió el gallego, que utiliza en las redes sociales porque ayuda a conservra la identidad y dijo que su «humilde» éxito en las redes se debe a que lo hace desde el corazón y la verdad. Reconoció que el sector del mar está tocado por la contaminación y la sobrepesca, pero no hundido y pidió cumplir las normas en el mar para que la pesca sobreviva al tiempo que pidió más campañas de promoción para consumir pescado.