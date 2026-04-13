Montes
Coiro sacará a subasta otra tala para terminar la Casa da Veciñanza
La Comunidade Montes Veciñais de Coiro va a sacar a subasta una nueva tala de madera para poder finalizar las obras de la Casa da Veciñanza, que se quieren acabar a finales de año. Los retrasos y la subida de los precios últimamente, alteran los presupuestos iniciales. Esta semana se pretende que se echen los forjados y se contrate más adelante la madera y se pueda terminar la cubierta. Después de un parón, las obras llevan un buen ritmo, según quedó patente ayer en las explicaciones que la junta directiva ofreció a los comuneros en la asamblea que tuvo lugar por la mañana.
Cabe destacar que todos los asuntos, incluida la aprobación de cuentas, se aprobaron por la unanimidad de los presentes. También se acordó continuar con los trabajos en los Muiños de Fausto. También se aprobó por unanimidad el informe de gestión de la junta directiva.
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