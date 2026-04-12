El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros

Las redes de los marineros de Cangas no sólo han encontrado este año un filón en la extracción de la vieira en la zona bajo el puente de Rande hacia la ensenada de San Simón, sino que en sus rastros suben abundantes restos de platos de una historia de los antiguos buques trasatlánticos que surcaban la ría y atracaban en Vigo en los años de la emigración. Hay platos con el logotipo de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y Compañía, fundada en Cuba en 1849 por los españoles Antonio López y Patricio de Satrústegui y Bris; o de la naviera alemana Norddeutscher Lloyd, conocida también por las siglas NDL, que fue fundada en 1857 en Bremen, Y muchos de los barcos de su flota hacían escala en Vigo, Vilagarcía o A Coruña para recoger pasaje que emigraba a América.

Traslado de restos de platos de un barco de la veira en el muelle de Cangas. / Gonzalo Núñez

Para los marineros casi es habitual encontrar platos cuando suben las artes de pesca y muchos los atribuyen también a la antigua fábrica que había en el fondo de la ría, en Pontesampaio, la conocida como Pontesa, del Grupo Álvarez, que fue todo un emporio de la cerámica y vidrio y un referente internacional en el sector hasta su cierre hace más de veinte años. Al margen de la contaminación que aquella industria generó en la ría, hay otra herencia sumergida en el mar en forma de vajillas.

Restos de vajilla que trajo esta semana un marinero de Cangas al muelle. / Gonzalo Núñez

¿Por qué acabaron estos platos bajo el mar en la ensenada de San Simón? Será algo que estudien los investigadores, asegura uno de los marineros cuando llega esta semana al muelle con varios de estos platos antiguos, casi todos rotos al entrar mezclados con las vieiras en la bañera del barco. «Hace veinte años que no íbamos a la vieira como desde el año pasado, con estas campañas de más días, y no habíamos vuelto a la zona en la que estamos, entre el puente de Rande hacia arriba», como denominan a la ensenada de San Simón. Antiguamente recuerdan que este fondo de la ría le llamaban «la bahía de Vigo porque fondeaban los grandes barcos. Aún recuerdo el buque factoría «Galicia» de Pescanova, que estuvo muchos años fondeado ahí», manifiesta Benito Brun. Este buque había sido trasatlántico de la compañía Trasatlántica Española bajo el nombre de «Habana» y reconvertido para la actividad pesquera renombrado como «Galicia». Las crónicas recuerdan cuando en febrero de 1962, el trasatlántico “Habana” salió de su fondeo en la ría de Vigo tras la estela del remolcador holandés “Clyde”, rumbo al astillero Astano, en la ría de Ferrol, donde se procedió a su transformación en buque factoría. Para ello se le amplió la superestructura hacia popa, modificándose escotillas, entrepuentes y bodegas y se le instalaron los equipos industriales necesarios para su nuevo cometido». Tras campañas en aguas de África del sur, regresó a la ría en 1975 y permaneció fondeado hasta 1978 para su desguace.

Un plato con el sello de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y Compañía. / Gonzalo Núñez

Eligio Feradás es el patrón del «Morriña dous» y esta semana regresó al entorno del puente de Rande para seguir con la campaña de la viera, que la Consellería de Mar volvió a autorizar para 16 días en abril, tras los seis permitidos en marzo. A lo largo de la semana regresó a puerto con la cuota de vieira, pero también con varios de estos platos, uno de ellos entero, algunos con el logotipo de la naviera alemana y un trozo de una taza, que ha querido guardar porque considera que forman parte de la esa historia sumergida en el entorno del puente que está por catalogar. Desconoce lo que pueda haber en el fondo, pero asegura que merece la pena entregar todos estos restos a la Cofradía de Cangas y que se conserven, en lugar de devolverlos al mar.

Marinero del barco «Nuevo vencedor» recogiendo el rastro en la zona de San Simón con el puente de Rande al fondo.. / Fdv

Desde Móviles, un microondas hasta urnas con cenizas crematorias

Eligio Ferradás asegura que un plato igual al que encontró con el logo de la naviera alemana Norddeutscher Lloyd apareció en Sevilla, según pudo confirmar en un blog que encontró en redes sociales. El patrón del «Morriña dous» reconoce que este fondo de la ría guarda mucha historia sumergida y confirma que esta misma semana perdió un rastro que se enganchó a varios metros de profundidad «sin saber en qué. Pero algo grande debe de ser para haber quedado atrapado allí». Además de platos, admite que no hay día que no suba basura en su rastro y que hubo momentos en los que los marineros atraparon desde relojes, a móviles, gafas de sol, incluso en una ocasión un microondas, como también urnas con cenizas de cremación. «En un día llegaron a subir hasta cuatro urnas», señala Benito González Brun.

El patrón Eligio Ferradás con algunos de los platos localizados estos días. / Gonzalo Núñez

Trasatlánticos de los emigrantes en Vigo

La Federación Regional de Sociedades Españolas, que se creó por la colectividad hispana de Bahía Blanca (Argentina), tiene una página dedicada a los barcos de la emigración en donde figuran los navíos de la alemana Norddeutscher Lloyd, con 21 buques que embarcaron emigrantes en los puertos de Vigo, Vilagarcía o A Coruña, en Galicia.

Tres platos enteros que encontró la tripulación del "Nuevo vencedor" de Cangas. / Gonzalo Núñez

Como dato curioso figura el embarque en el «Sierra de la Ventana (II)», botado en 1923, del vecino de Cangas Manuel Pillado que llegó a Argentina el 23 de mayo de 1925. Tenía sólo 5 años y lo hizo a cargo de un cocinero. Se radicó en la capital federal en donde le esperaba su madre.

El "Sierra Morena" de la naviera alemana Norddeutscher Lloyd. / Fdv

El barco realizó su primer viaje en 1924 y en el 36 pasó a ser denominado «Sardegna». Acabó hundido en 1940, en un ataque aéreo británico. En la relación de navíos de esta naviera figuran el «Sierra Morena» que transportó a 19.408 pasajeros a Argentina. Embarcó en Vigo, entre 1924 y 1925, a emigrantes de Zamora, León, Lugo, de Matamá, Ourense o Salamanca y hasta 1931 en puertos de A Coruña y de Vilagarcía. Otros barcos son el «Sierra Córdoba II» (1923) que pasó en 1935 a la empresa Deutsche Arbeitsfront, en 1945 se rindió a Gran Bretaña y en 1948 encalló y se hundió. Embarcó a muchos emigrantes, uno de Tomiño también, en Vigo, Vilagarcía y A Coruña; El «Sierra Córdoba (I)» (1912) fue torpedeado y hundido en 1941 por los japoneses y en éste llegó a América un vecino de Lalín en 1913. También constan el «Weser» (1922) que cruzó el Atlántico con muchos gallegos embarcados en Vigo; el «Köln (1870) del que constan travesías con embarcados en estos tres puertos entre 1911 y 1926 y otros como el «Frankfurt», «Darmstadt», «Karlsruhe», «Wittekind», «Lutzow», «Strassbourg», «Eisenach» o el «Crefeld» que pasó a la Compañía Trasatlántica de España renombrado como «Teide».

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Trasatlántico "Begoña" de la compañía Trasatlántcia Española. / La Opinión

De esta compañía, que tiene su precedente en «Vapores Correos A. López», cuyo anagrama aparece en algunos de los platos encontrados por los marineros de la vieira de Cangas, son famosos los trasatlánticos «Begoña» (1947) que adquirió la naviera en 1957, y que cruzaba al Caribe . Acabó desguazado en 1974 en Castellón. El otro es el «Montserrat», casi gemelo, construido en 1945 para la Armada de EE UU y comprado por la compañía española en 1957. En febrero de 1973 completó su última singladura, desembarcando en Vigo a 46 pasajeros procedentes de Inglaterra. Se desguazó en Castellón.