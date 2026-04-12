Sanidad
O Hío se prepara para una concentración delante de la Xunta el próximo día 23
Los colectivos defienden una salida a los terrenos que ya tenía el Sergas
Hubo reunión de asociaciones y de la Voz de Sanidade en O Hío otra vez, tras el descanso de Semana Santa, en el edificio donde estaba el consultorio, que se cerró con motivo de la pandemia. Allí se informó de que se presentó solicitud para la concentración que tendrá lugar ante el edificio de la Xunta en Vigo, el jueves, 23 de abril, de 11 a 12 horas. El lema es una mejor sanidad y la reivindicación es una salida a los terrenos que compró el Concello de Cangas y puso a disposición del Sergas allá por el año 2011, para recientemente rechazarlos. En la reunión estaba presente la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el concejal Antón Iglesias (BNG), así como la edil socialista Sagrario Martínez y el parlamentario nacionalista Paulo Ríos. La plataforma sanitaria recordó que hoy era el Día Mundial de la Sanidad, proclamado así por la OMS, para después manifestar su portavoz Carmen Nores, que el Sergas pretende centralizar la Atención Primaria alejada de los vecinos, mientras desde el centro de Cangas. Su reivindicación será mañana, a las 12.00 horas, delante del centro de salud de Cangas. La intención de las asociaciones de O Hío es la de realizar, también, una concentración fuera del Parlamento de Galicia. A medida que pasa el tiempo, la presión de los colectivos sobre la Xunta es mayor.
Suscríbete para seguir leyendo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo