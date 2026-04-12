O Hío se prepara para una concentración delante de la Xunta el próximo día 23

Hubo reunión de asociaciones y de la Voz de Sanidade en O Hío otra vez, tras el descanso de Semana Santa, en el edificio donde estaba el consultorio, que se cerró con motivo de la pandemia. Allí se informó de que se presentó solicitud para la concentración que tendrá lugar ante el edificio de la Xunta en Vigo, el jueves, 23 de abril, de 11 a 12 horas. El lema es una mejor sanidad y la reivindicación es una salida a los terrenos que compró el Concello de Cangas y puso a disposición del Sergas allá por el año 2011, para recientemente rechazarlos. En la reunión estaba presente la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el concejal Antón Iglesias (BNG), así como la edil socialista Sagrario Martínez y el parlamentario nacionalista Paulo Ríos. La plataforma sanitaria recordó que hoy era el Día Mundial de la Sanidad, proclamado así por la OMS, para después manifestar su portavoz Carmen Nores, que el Sergas pretende centralizar la Atención Primaria alejada de los vecinos, mientras desde el centro de Cangas. Su reivindicación será mañana, a las 12.00 horas, delante del centro de salud de Cangas. La intención de las asociaciones de O Hío es la de realizar, también, una concentración fuera del Parlamento de Galicia. A medida que pasa el tiempo, la presión de los colectivos sobre la Xunta es mayor.