El Millo Corvo como superalimento

La transformación del millo corvo en un superalimento a través de un proceso ancestral denominado nixtamalización fue una de las cuestiones abordadas en la jornada de ayer de la vigesimosexta edición del Encontro do Millo Corvo, que tiene lugar este fin de semana en la aldea de Meiro. La charla con posterior demostración y prueba fue llevada a cabo por el biólogo venezolano Juan C. Gaviria, alias Juan Mahíz, quien explicó las bases de esta técnica, que consiste en la cocción del maíz en una solución alcalina.

El resultado de la misma supone, defiende el conferenciante, una mejora en el sabor y en la textura del producto, así como un incremento de su valor nutritivo con otras ventajas como una mayor capacidad para ser digerido. De ello pudieron dar fe las personas que después procedieron a probar arepas con la base de ese millo corvo nixtamalizado.

Decenas de personas pasaron por las dos carpas en las que se celebra la fiesta para participar en las diferentes actividades, que incluyeron la presentación de una cerveza elaborada con el característico producto de Meiro o sendos obradoiros infantiles por la tarde, además de la ambientación musical de Sachodixen y del grupo tradicional Meninos do Pandeiro. No faltó, como no podía ser menos, la degustación de los productos de la ecotaberna.

Noticias relacionadas

Para hoy está prevista una ruta guiada con Salvador Castro por los Muíños do Canudo (10.30) y la apertura de la ecotaberna (11.30), como previa a la elaboración y degustación de caldo de graunhos, rojoes y pataniscas de bacalhau (12), la presentación del libro «Los grandes vinos de Galicia. Originalidad e historia» (12.45) y la actuación de As Searas (14). Por la tarde habrá obradoiroi nfantil, cuentacuentos y juegos en familia, además de la actuación de Tres pés pa un banco.