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Herido un vecino de Moaña al volcar su tractor

El hombre logró saltar del vehículo cuando este empezaba a volcar

El hombre vió que perdía el control del tractor y pudo tirarse antes de volcar.

El hombre vió que perdía el control del tractor y pudo tirarse antes de volcar. / FDV

Cristina González

Un vecino de Moaña de unos 80 años ha logrado salvar la vida en la mañana de este domingo cuando circulaba en un tractor con remolque que volcó. Ocurrió en el barrio de A Fraga a la altura del número 4.

El hombre logró saltar del vehículo cuando este empezaba a volcar. Salvó la vida aunque resultó herido con una brecha en la cabeza y fue trasladado en ambulancia a un hospital.

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Fue el hijo quien lo encontró tras escuchar el golpe y aviso al 112. Hasta la zona fueron Protección Civil y Policía Local de Moaña.

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