La Comunidad de Montes de Coiro destaca los numerosos errores que tiene el Catastro

La gestión común del monte de Coiro se perfila como una solución para evitar incendios forestales. Fue lo que se abordó en la reunión que el viernes noche en el centro sociocultural de Coiro mantuvieron comuneros, dueños de la Granxa do Castro y miembros del Concello de Cangas. El presidente de la Comunidad de Montes de Coiro, Manolo Soage, que asistió el viernes a este encuentro, considera positiva la iniciativa, que pasa primero por la identificación de fincas e incluirlas en este plan de la Granxa Castro para eliminar plantas invasoras y frondosas del monte de Coiro. Manolo Soage señala que la comunidad de montes ya planta desde hace años especies frondosas para la protección de las viviendas de la franja que hay debajo de la autovía de Morrazo. Destaca la alta densidad de población que hay en Morrazo y que la península puede ser una ratonera si el fuego coincide con viento favorable, de ahí que este tipo de iniciativas se valoren en la lucha contra el fuego. También señala el caos que es ahora mismo el Catastro. Afirma que la Comunidad de Montes de Coiro trabaja sobre algo que sabe perfectamente que está equivocado, pero que no hay forma de arreglarlo. «El catastro es un auténtica catástrofe». Manifiesta que la Comunidad de Montes no sabe quiénes son sus lindantes y la única experiencia para localizarlos es el boca a boca. En la reunión del viernes, quedó patente que había muchos propietarios que desconocían dónde estaban sus fincas.

Los promotores de esta iniciativa asegura que la proliferación de especies invasores causan graves daños a la biodiversidad al desplazar flora autóctona, ya que se reproducen rápido por semillas y raíz, colonizando suelos y favoreciendo incendios forestales, por l o que están prohibidas o reguladas.

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