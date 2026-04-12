Una Comic-con de altura

Muchísima gente en la Comic-con de Moaña. Es una pena, una verdadera pena que no sea como las que se celebran en Estados Unidos y de la que supimos gracias a la serie «Big-Bang Theory». Ahí la gente también acudía disfrazados de sus personajes de cómic favorito. Eso es un puntazo en Moaña.

Prohibida la guerra de Gila en Cangas

Nos comentan que al Plan de Igualdade del Concello de Cangas tendrá un anexo en el que se hará hincapié en la conducta de los concejales en los plenos: ni xenofobias, ni racismo. Eso sí, se podrá insultar al rival político utilizando las típicas palabrotas de antaño, que corren el riesgo de desaparecer. No se podrán seguir las indicaciones de Gila para la guerra.

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El BNG de Moaña aleja al PSOE y da de vivir al PP

En Moaña, ese gobierno absoluto del BNG trata de impedir que el PSOE encuentre su parcela de votos. Lo amedrenta en los plenos y lo aleja de la calle. Pero da de vivir a otros del Partido Popular.