Cangas, dispuesta a asumir el parking de A Rúa de la Xunta

Aunque la Axencia Galega de Infraestructuras aún no realizó oficialmente la petición al Concello de Cangas para que asumiera el parking de A Rúa, frene al colegio del mismo nombre y que es competencia de la Xunta de Galicia al crearse en una zona próxima a la autovía de Morrazo, el gobierno local tiene la intención de darle el sí. No quiere que esta situación retrase todavía más la modificación puntual de A Rúa, en cuyos terrenos se construirá un nuevo equipamiento sanitario: un Centro de Alta Resolución (CAR) para el tripartito, una Centro Integral de Salud (CIS) para el Sergas. Es cierto que desde la concejalía de Urbanismo del Concello se diga que una cosa nada tiene que ver con la otra, por mucho que este parking linde con el ámbito donde se va a realizar la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. De momento, el tripartito conoce solo la propuesta de la AXI a través de las conversaciones que mantiene con la sociedad Amgecabe S.L. que es la que promueve el proyecto. Así que hay que esperar que la propuesta llegue al Concello de manera oficial. Cierto que, como reconoce, el propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) es una cuestión que tampoco se habló en el seno del gobierno a nivel oficial, pero que sí que se considera apropiado hacerse cargo del parking de A Rúa si eso ayuda a que la modificación puntual avance.

Estaba previsto que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Concello de Cangas figurara en el orden del día del pleno de marzo. Así lo había previsto el gobierno. Se habían generado expectativas optimistas, entre otras razones, porque la AXI aceptó por fin el proyecto realizado por la sociedad empresarial Amgecabe para la zona, después de presentar varias propuestas. Se mantiene el vial paralelo al actual de acceso a la autovía de Morrazo, que se convierte en uno de doble circulación. Desaparecía el vial que estaba dibujado y que pasaba por las inmediaciones del centro escolar A Rúa y se creaba una zona libre de tránsito, en la que solo podría entrar vehículos municipales para atender cuestiones relacionadas con el citado colegio y con el centro que acoge la sede de Emergencias Municipales y la Granja Escuela A Rúa. La petición de la AXI paralizó el trámite plenario, al menos eso es lo que se traslada desde el gobierno cangués. Tampoco ya nadie se atreve a decir si la modificación va a ir o no al pleno del mes de abril. Ni unos ni otros quieren anticipar nada.