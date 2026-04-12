Economía
Bueu lleva a pleno el reconocimiento de facturas por valor de 620.000 euros
El gobierno justifica la medida por el aumento del gasto y la falta de personal técnicon Anuncia medidas para controlar el gasto y mejorar los ingresos
El gobierno local de Bueu llevará al pleno de mañana un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de más de 620.000 euros, en una operación similar a la ejecutada en los últimos ejercicios y que se explica tanto en la inexistencia de crédito presupuestario en 2025 como en la «limitación de medios personales y técnicos cualificados en los servicios municipales», lo que deriva en «dificultades en la tramitación ordinaria de los expedientes administrativos».
Son un total de 405 facturas correspondientes al año pasado entre las que se incluyen aportaciones a la Mancomunidade do Morrazo (más de 76.000 euros), eventos deportivos y culturales como la Bandera Concello de Bueu o la edición del libro «Bueu: historia e evolución urbana», el pago de suministro eléctrico en instalaciones municipales o actuaciones de limpieza y mantenimiento, entre muchos otros. No será el único reconocimiento de este año, ya que el edil de Facenda, Xosé Leal, anuncia que se espera un segundo «con una cantidad más residual con las facturas que están entrando estos días».
Si bien parte de este lote de facturas no pudo ser abonado al haber entrado en el registro municipal en los últimos días de 2025 o incluso en este mismo año, lo cierto es que el grueso no se ha hecho efectiva por el agotamiento del crédito presupuestario correspondiente a 2025, algo que Leal explica en «el elevado gasto que está asumiendo el concello y que no puede ser absorbido por el presupuesto con los ingresos que tenemos actualmente». Una situación que ya se apuntó en la liquidación de 2025 y a la que, señala, se le va a poner remedio con el Plan Económico Financiero que está elaborando el gobierno local y que irá a un próximo pleno extraordinario junto a la ordenanza fiscal de la piscina. «Esto nos permitirá instaurar medidas que mejoren el funcionamiento interno del concello en cuanto a la política de ingresos y gastos», manifiesta.
Buscar el equilibrio presupuestario
Ese incremento de gastos no siempre depende en exclusiva del concello, aclara Leal, en referencia al mayor crédito que ha habido que meter en partidas como la del Servizo da Axuda no Fogar (SAF) o la de Sogama. Otro de los problemas apuntados por el ejecutivo buenense es el de la falta de personal en departamentos clave como Secretaría, Intervención y Tesorería, que atasca la tramitación administrativa y «que nos impide realizar ajustes y ahorros en contratos como el de energía eléctrica o el de la piscina, por ejemplo».
El camino futuro pasa claramente «por un mayor control del gasto» y paralelamente por «incrementar la partida de ingresos». En este sentido Leal anuncia que a lo largo de este ejercicio se implantarán medidas orientadas a mejorar la capacidad recaudatoria municipal que permita equilibrar ambos apartados. Algún paso en esa dirección ya se ha dado, como la utilización de fondos del Plan +Provincia (unos 185.000 euros) para los contratos de socorrismo y limpieza viaria, pero es necesario seguir avanzando en ello para garantizar la estabilidad de las arcas municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo