La rehabilitación de las carpinterías de Seara en Moaña, seleccionada para los Premios Arquitectura 2026

Buena noticia para la obra de rehabilitación de las carpinterías tradicionales de Casqueiro y Carlagho en el frente marítimo de Seara, en Moaña, que ha sido seleccionada entre las 209 propuestas elegidas en España para los Premios Arquitectura 2026, organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

La selección se ha realizado sobre 534 candidaturas. De Galicia fueron elegidas un total de 13, en los ámbitos de edificios, divulgación, arquitectura efímera, regeneración urbana e innovación.

La selección en esta segunda fase de los Premios de Arquitectura la realizaron el Colegio Oficial de Arquitectos y el Consejo Autonómico, a través de sus comités de expertos, dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios las bases del certamen. La categoría de edificación sigue siendo la más numerosa con 123 obras, entre las que se encuadra la rehabilitación de las carpinterías de Seara, una obra de los arquitectos Iago Fernández y Óscar Fuertes promovida por el Concello de Moaña.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), mostraba en Países Bajos la alegría por esta selección a unos premios, en cuya presentación la presidenta del CSCAE, Marta Val-Llosera, destacó que la arquitectura de calidad debe reconocerse como un derecho de todas las personas, con independencia del lugar de residencia.

Ahora, las propuestas pasarán por una nueva criba de finalistas, que se darán a conocer en mayo. Los proyectores ganadores se anunciarán el 9 de junio en una gala en el Teatro Alcázar en Madrid. Se otorgarán seis distinciones: Premio Compromiso (trabajos de divulgación); Sostenibilidad y Salud, Nueva Bauhaus (de sostenibilidad e inclusión con valores culturales y artísticos), Hábitat (aplicación de valores básicos de la arquitectura), Rehabilitación, Profesión y los tres premios especiales Arquitectura Española, Urbanismo Español (mejores intervenciones) y Permanencia que distinguen a la autoría y a promores.

Las carpinterías de ribeira de A Seara se han seleccionbado en Rehabilitación y de ellas destaca el CSCAE que se ha reutilizado un conjunto singular de arquitectura productiva ligada a la construcción naval tradicional en la ría de Vigo «para generar un nuevo equipamiento público. Bajo principios de sostenibilidad y economía circular, se consolidan los volúmenes, se retiran añadidos sin valor y se restituye su lógica tipológica, estructural y espacial. La autenticidad material se apoya en el uso de las técnicas tradicionales y la reutilización de recursos preexistentes (piedra recuperada y elementos de madera supervivientes), reduciendo así la demanda de materiales». Destaca la solución a la servidumbre de tránsito integrando las rampas-varadero y plataformas de trabajo en el paseo y que el conjunto «se reactiva con usos culturales, regenerando el frente litoral y devolviendo a la ciudad la memoria del oficio».

Las carpinterías, inauguradas en noviembre de 2025 tras 10 años de trabajos, datan de 1941 . Son dos naves rectangulares, paralelas entre sí y perpendiculares a la avenida Concepción Arenal, con pocos metros de separación entre ellas, y una casa anexa a la de Carlagho, dedicada inicialmente a aserradero que luego fue vivienda vinculada a la actividad. En el interior albergaban un espacio para la construcción de embarcaciones y con plataforma exterior de trabajo.

Tras el incendio en 2017 del astillero de Casqueiro solo se conservaba la fachada de piedra a la calle, parte del pavimento de la rampla y el muro litoral. Aquí fue en donde más se actuó reconstruyendo la carpintería con su estructura de madera. También se conservó a estructura de la de Carlagho para formar un todo y dar sentido de plaza pública. Funciona como un conjunto museóistico y centro culturales para actividades vinculadas al mar. Precisamente este domingo (12:30),el marinero influencer Rogelio Santos Queiruga, de Porto do Son,ofrece una charla sobre «O orgullo de traballar no mar».