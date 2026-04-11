Un programa piloto en el centro de salud de Bueu activa a Enfermería para atender patologías leves y reducir la presión asistencial

El servicio de atención primaria de Bueu lleva cinco meses con un programa piloto para cribar a los pacientes con patologías más leves a través de enfermería, una iniciativa que le ha servido para ser galardonado con un premio de los Planes Locales de Salud.

El centro de salud de Bueu ha puesto en marcha un programa piloto para gestionar la demanda asistencial mediante la realización de cribados en patologías de carácter leve a través del personal de Enfermería, con el objetivo último de reducir la presión sobre los médicos, limitar los tiempos de espera y, a medio y largo plazo, mejorar la educación sanitaria de la población. La pionera iniciativa –solamente está activa en Bueu, As Pontes de García Rodríguez y A Estrada– ha recibido la distinción a la Gestión Innovadora de la Demanda dentro de los Premios de los Planes Locales de Salud otorgados por la Consellería de Sanidade esta misma semana.

«La demanda se ha disparado en los últimos años, ya antes de la pandemia, y ahora también, en centros de salud y PACs. Muchas de las personas llegan por causas leves, lo que refleja la necesidad de tener una mayor educación sanitaria», explica María José Aquino, jefa del servicio de Atención Primaria de Bueu, a la hora de definir el punto de partida de esta experiencia que implica tanto al personal de Enfermería –con su coordinadora, Ana Isabel Souto, a la cabeza– como al de recepción. Bajo esta premisa la Consellería de Sanidade ofreció el pasado mes de octubre la posibilidad de participar en este programa piloto, que se puso finalmente en marcha en noviembre.

24 protocolos para diferentes sintomatologías

La dinámica es sencilla. El centro de salud trabaja con un total de 24 protocolos para patologías que no revisten gravedad y que van desde picaduras, quemaduras, vómitos, infecciones superficiales de piel o catarros a molestias urinarias femeninas (sin ser de una mujer embarazada o de lactancia). Se aplicaría no a los pacientes con cita regular, sino a aquellos que llegan «de urgencia» para ser atendidos el mismo día en el horario de atención del centro de salud. Al usuario que encaje en estos perfiles se le daría una cita para la enfermera, que valoraría su caso «con una serie de preguntas basadas en evidencias científicas», cuestiones como si tiene fiebre, dolor, si lleva muchos días con esa sintomatología... «Se recaban datos y se van marcando los ítems correspondientes», señala Aquino.

En función del resultado de estos tests «se decide si puede ser atendido ya por la enfermera o si necesita pasar por el facultativo, pero si es así ya lo hace con todos los datos y, por ejemplo, con un análisis de orina si fuese necesario», explica la doctora, que subraya que «se trata de casos leves, sin signos de alarma. Los graves los atendería todo el personal del centro de salud, pero la mayoría de las veces son cuestiones que puede resolver la propia enfermera».

Personal "muy capacitado para atender estas patologías"

La experiencia de estos cinco meses ha puesto de manifiesto, señala María José Aquino, que «entre un 30 y un 50 por ciento de estos pacientes no necesitan pasar por el médico, y que determinadas patologías, con algún mínimo cambio, podrían ser resueltas por la enfermera». La percepción por parte de los usuarios es mayoritariamente positiva, «con nueve de cada diez que lo aceptan, pero un diez por ciento que quiere ser atendido por el médico». En este sentido, la máxima responsable del centro de salud buenense defiende la capacitación del personal de Enfermería. «Algún paciente piensa que solo puede tratar un médico un problema de salud, pero tenemos un personal muy capacitado y preparado para valorar y tratar estas patologías», afirma.

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Aquino recuerda que se trata de un programa piloto «que aún estamos adaptando y puliendo para que en un futuro pueda ser implantado en toda Galicia, para que se atienda de la misma forma en Viveiro, en Tui o en Bueu». De cara al futuro la idea es «disminuir la demanda entre un 25 y un 50 por ciento para los facultativos», pero también generar una cultura sanitaria. «A la larga será beneficioso, porque facilitará la autonomía de los pacientes. Si alguien viene con un leve arañazo lo valora la enfermera, le explica y la próxima vez ya puedes hacerlo tú», sentencia la doctora.