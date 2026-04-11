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Cultura

Presentación del libro sobre la serpiente de Tirán

Cristina González

Moaña

El investigador Antonio Costa presenta hoy en Moaña el libro que recoge sus investigaciones sobre el petroglifo de una serpiente de Os Remedios, en Tirán.

La publicación incluye un archivo fotográfico y documental inédito. La presentación es a las 19:00 en el Centro Sociocultural Castroviejo de la parroquia de Tirán.

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