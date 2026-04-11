Infraestructuras
El PP pide a la Diputación un plan para reparar pistas municipales dañadas por los temporales
Sus portavoces en Cangas, Moaña y Bueu critican la «inacción» de los concellos del BNG
Las tres agrupaciones del PP en la comarca de O Morrazo solicitan a la Diputación que elabore y presupueste un plan de transferencia de fondos orientado especificamente a la reparación, bacheo y arreglo de las pistas municipales dañadas por los temporales. Consideran que su estado actual es «muy malo» y los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu, responsables de su mantenimiento, «están inmersos en una absoluta inacción» para acometerlo, tras varias semanas con condiciones meteorológicas favorables. Los populares dan continuidad a una petición que en Cangas y Bueu ya había hecho en sendas mociones plenarias –orientadas a la Xunta, la Diputación y el Concello– que los grupos nacionalistas votaron en contra, «en una actitud que deja bien claro su nula intención de actuar». «Es increíble que los tres gobiernos del BNG no estén haciendo absolutamente nada para acometer con urgencia bacheos y reparaciones en sus viales», lamentan los portavoces populares Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez, y piden a la institución provincial, presidida por Luis López, que «rescate nuevamente a los municipios, como lleva haciendo prácticamente todo el mandato con inversiones históricas» con un fondo específico orientado a las entidades locales y con el fin exclusivo de reparar las pistas dañadas por las borrascas.
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