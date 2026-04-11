Moaña muestra sus condolencias por el fallecimiento del que fue alcalde de San Martín de Trevello
Máximo Gaspar, que fue regidor socialista durante veinte años, tuvo mucha vinculación con el municipio moañés a través de la "fala" que unió a los vecinos de ambos territorios
"Queremos facer chegar ao pobo de San Martín de Trevello o noso mais sinceiro afecto polo falecemento de Máximo Gaspar, quen foi alcalde deste concello". Así muetsra el gobierno de Moaña sus condolencias por la muerte de este político que fue alcalde socialista durante veinte años en el municipio extremeño, uno de los del valle del Jálama en donde se sigue conservando la fala, esa lengua de origen gallego-portugués, que siempre ha unido a Moaña con Trevello y que sobrevive gracias al uso cotidiano que hacen sus habitantes de esta fala y de su variedad.
"O Concello de Moaña e a veciñanza vivíu con Máximo numerosas experiencias ao longo dos anos, visitou o noso Concello en numerosas ocasións e a veciñanza achegouse da súa man a visistar o Val do Xálima, ás terras da Fala. Unha persoa extraordinaria que sempre tivo en Moaña un pobo irmán.", señala el alcalde en funciones, Daniel Costas: "Non podemos mais que amosar a nosa mais profunda tristeza polo falecemento dunha persoa fundamental na transformación do seu concello, unha persoa que levou sempre a San Martín no corazón e traspasou fronteiras levando a Fala e as fértiles terras do seu concello polo mundo".
