Feria Comic-Con
Moaña se engancha a la cultura japonesa de juegos y cosplay
La plaza de abastos de Moaña es una extraña combinación de venta de productos frescos del mar y espacio cultural. Mientras escamaban en los puestos abajo, en la planta alta se abrió la COMIC-Con, la feria de los apasionados por la cultura otaku de Japón, centrada en el anime, manga, videojuegos y cosplay.
Cristina González
Organizada por el Concello de Moaña con las asociaciones Gardiáns de Moaña y Tempus Ludit de Cangas con la colaboración de los institutos locales As Barxas y A Paralaia, la feria Comic-Con abrió ayer una nueva edición para los amantes a los juegos de mesa, videojuegos, y todo lo que supone la cultura otaku, que se originó en Japón, con una pasión devoradora por el manga, el anime, los videojuegospo y el cosplay. Por la planta alta de la plaza de abastos desfilaron ayer los primeros jóvenes cosplayers, disfrazados de esos personajes de cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos en los que se transforman.
En la feria participan también el IES María Soliño de Cangas, con actividades; las Escolas Proval de Nigrán, IES de Poio, Cotobade, Alexandre Bóveda de Valadares, de Porriño y colegios de Primaria de Moaña, cuyos alumnos recorrían ayer las mesas distribuidas por todo el espacioy disfrutaban con el concurso de cosplay y los puestos de comida.
El concejal de Xuventude, Kevin González, junto a ediles de gobierno y organizadores, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la feria, que hoy continúa, en la que además de aprender a través de los juegos y de torneos, se ofrecen estos puestos de comida propios de la cultura otaku japonesa, además de una food truck y un twister gigante.Ayer se presentó un sistema de juego de rol para Pokemon y hubo la partida «Aventuras na illa cristais» para mayores de 12 años a cargo de Gardiáns.
Desde esta asociación aseguran que ellos organizan actividades con juegos de mesa y rol, demostraciones y explicaciones de juegos de cartas coleccionables (TCG´S) tales como Magic, Pokémon TCG y del juego de mesa Dragon Ball Z´Over 9K. También organizan sorteos de material y accesorios. En la feria hay zona de talleres y de concursos abiertos, otra de gaming con consolas de videojuegos, zona de tienda de libros, de juegos, complementos y merchandasing.
Para hoy hay juegos de mesa Beyblade, Quimera o Mr Perfect con su creador, torneos de Beyblade, Fifa, Dragon bal Z y de pokémon nuevamente así como Torneo Magic a las 18:00 con inscripción en la mesa de información, junto a exhibición de k-pop y random dance a cargo de As Barxas en el palco, a las 17:00.
Suscríbete para seguir leyendo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»