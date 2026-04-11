Moaña se engancha a la cultura japonesa de juegos y cosplay

Organizada por el Concello de Moaña con las asociaciones Gardiáns de Moaña y Tempus Ludit de Cangas con la colaboración de los institutos locales As Barxas y A Paralaia, la feria Comic-Con abrió ayer una nueva edición para los amantes a los juegos de mesa, videojuegos, y todo lo que supone la cultura otaku, que se originó en Japón, con una pasión devoradora por el manga, el anime, los videojuegospo y el cosplay. Por la planta alta de la plaza de abastos desfilaron ayer los primeros jóvenes cosplayers, disfrazados de esos personajes de cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos en los que se transforman.

El concejal Kevin González, en la apertura con organizadores. | FIRMA

En la feria participan también el IES María Soliño de Cangas, con actividades; las Escolas Proval de Nigrán, IES de Poio, Cotobade, Alexandre Bóveda de Valadares, de Porriño y colegios de Primaria de Moaña, cuyos alumnos recorrían ayer las mesas distribuidas por todo el espacioy disfrutaban con el concurso de cosplay y los puestos de comida.

Jóvenes en el concurso de cosplay. / Fdv

El concejal de Xuventude, Kevin González, junto a ediles de gobierno y organizadores, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la feria, que hoy continúa, en la que además de aprender a través de los juegos y de torneos, se ofrecen estos puestos de comida propios de la cultura otaku japonesa, además de una food truck y un twister gigante.Ayer se presentó un sistema de juego de rol para Pokemon y hubo la partida «Aventuras na illa cristais» para mayores de 12 años a cargo de Gardiáns.

Otro detalle de la feria. / Fdv

Desde esta asociación aseguran que ellos organizan actividades con juegos de mesa y rol, demostraciones y explicaciones de juegos de cartas coleccionables (TCG´S) tales como Magic, Pokémon TCG y del juego de mesa Dragon Ball Z´Over 9K. También organizan sorteos de material y accesorios. En la feria hay zona de talleres y de concursos abiertos, otra de gaming con consolas de videojuegos, zona de tienda de libros, de juegos, complementos y merchandasing.

Noticias relacionadas

La oZona de videojuegos está muy concurrida. / Santos Álvarez

Para hoy hay juegos de mesa Beyblade, Quimera o Mr Perfect con su creador, torneos de Beyblade, Fifa, Dragon bal Z y de pokémon nuevamente así como Torneo Magic a las 18:00 con inscripción en la mesa de información, junto a exhibición de k-pop y random dance a cargo de As Barxas en el palco, a las 17:00.