Cultura
Marisa Miguélez expone «Muller e natureza en simbiose»
La artista Maria Miguélez, natural de Silleda, inauguró ayer en la en la Casa de Cultura Bernardino Graña de Cangas la exposición titulada «Muller e natureza en simbiose», articulada en dos partes. Por un lado, es una mirada luminosa al mundo femenino, con una figuración rotunda que emana sororidad, esa palabra que refleja la alianza entre mujeres; y por el otro, es una serie denominada «Soñando arquitecturas», caracterizada por la descomposición de planos cubista y uso particular de los azules que recuerda a las vanguardias alemanas.
Migúelez fue alumna del profesor Francisco López Carballo en Santiago. En 1971 emigró a Suiza en donde trabajó y cultivó la pintura y los idiomas. De la añoranza de su tierra gallega nacieron muchos de sus poemas que cobraron forma en algunas de sus obras pictóricas, la mayoría de ellas un canto a Galicia, a la maternidad, la naturaleza y a la vida.
Suscríbete para seguir leyendo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»