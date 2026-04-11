Marisa Miguélez expone «Muller e natureza en simbiose»

La artista Maria Miguélez, natural de Silleda, inauguró ayer en la en la Casa de Cultura Bernardino Graña de Cangas la exposición titulada «Muller e natureza en simbiose», articulada en dos partes. Por un lado, es una mirada luminosa al mundo femenino, con una figuración rotunda que emana sororidad, esa palabra que refleja la alianza entre mujeres; y por el otro, es una serie denominada «Soñando arquitecturas», caracterizada por la descomposición de planos cubista y uso particular de los azules que recuerda a las vanguardias alemanas.

Marisa Miguélez ante dos de sus cuadros en la Casa de Cultura Bernardino Graña. / Santos Álvarez

Migúelez fue alumna del profesor Francisco López Carballo en Santiago. En 1971 emigró a Suiza en donde trabajó y cultivó la pintura y los idiomas. De la añoranza de su tierra gallega nacieron muchos de sus poemas que cobraron forma en algunas de sus obras pictóricas, la mayoría de ellas un canto a Galicia, a la maternidad, la naturaleza y a la vida.