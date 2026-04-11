Proyectos sociales
Los comuneros de Coiro tratan en asamblea sobre la Casa da Veciñanza y el Muíño de Fausto
La convocatoria es para mañana, domingo, a las 11.00 horas en la Escola Vella da Retirosa
La Comunidade de Montes en Man Común de Coiro celebra mañana domingo, a las 11 de la mañana, su asamblea ordinaria anual. Entres los asuntos del orden del día figuran los informes sobre la restauración de la Casa da Veciñanza y del Muíño de Fausto (tejado y rodicio), subasta de madera en el monte de As Laxes y participación en proyectos de custodia del territorio. También darán cuenta de los trabajos y actividades realizadas en 2025 y los pendientes y previstos para 2026, el estado de cuentas y la puesta al día del censo de comuneros, informando de las altas y bajas.
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