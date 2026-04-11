A Caracola, en peligro por vandalismo

El gobierno local de Cangas hace un llamamiento para preservar la escultura de A Caracola. de Donón. Recuerda que hubo daños recientes como consecuencia de varias personas que se subieron a la propia estructura, una práctica que están expresamente desaconsejada y es incompatible con su conservación, como apuntaba ayer la concejala de Cultura del Concello de Cangas, la nacionalista Xiana Abal. Recuerda que la escultura está situada en un enclave natura de gran valor simbólico y paisajístico, integrada en un espacio de especial sensibilidad ambiental y muy frecuentada por vecinos y visitantes. Su finalidad es exclusivamente contemplativa, por lo que no está diseñada para soporta peso ni para ser utilizada como elemento de uso físico. Desde el Concello se quiere realizar un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que el respeto por los elementos patrimoniales es fundamental para garantizar su conservación en el tiempo. «Pequenos xestos, como evitar subirse a este tipo de estructuras, son clave para previr danos irreparables».

El Concello trabajará en la evaluación de los daños ocasionados y en las actuaciones necesarias para su reparación, con el objetivo de recuperar este elemento tan representativo. del litoral cangués. «O Concello reitera o seu compromiso coa protección e posta en valor do patrimonio cultural e natural, apelando a colaboración cidadá para o seu coidado e respecto», manifiesta la concejal de Cultura, Xiana Abal, que lo es también de Facenda.

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Son numerosas las excursiones a Cangas que acaban en Donón, a pie de A Caracola, donde muy cerca aparcan autobuses procedentes de numerosos lugares. Para muchos A Caracola no es arte, sino que lo confunden con alguna especie de atracción, a la que se suben para admirar mejor el paisaje.