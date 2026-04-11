Patrimonio
A Caracola, en peligro por vandalismo
Continúa el vandalismo sobre la escultura de A Caracola en Donón y el Concello de Cangas recuerda la prohibición de subirse a esta escultura de éxito realizada por Lito Portela.
El gobierno local de Cangas hace un llamamiento para preservar la escultura de A Caracola. de Donón. Recuerda que hubo daños recientes como consecuencia de varias personas que se subieron a la propia estructura, una práctica que están expresamente desaconsejada y es incompatible con su conservación, como apuntaba ayer la concejala de Cultura del Concello de Cangas, la nacionalista Xiana Abal. Recuerda que la escultura está situada en un enclave natura de gran valor simbólico y paisajístico, integrada en un espacio de especial sensibilidad ambiental y muy frecuentada por vecinos y visitantes. Su finalidad es exclusivamente contemplativa, por lo que no está diseñada para soporta peso ni para ser utilizada como elemento de uso físico. Desde el Concello se quiere realizar un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que el respeto por los elementos patrimoniales es fundamental para garantizar su conservación en el tiempo. «Pequenos xestos, como evitar subirse a este tipo de estructuras, son clave para previr danos irreparables».
El Concello trabajará en la evaluación de los daños ocasionados y en las actuaciones necesarias para su reparación, con el objetivo de recuperar este elemento tan representativo. del litoral cangués. «O Concello reitera o seu compromiso coa protección e posta en valor do patrimonio cultural e natural, apelando a colaboración cidadá para o seu coidado e respecto», manifiesta la concejal de Cultura, Xiana Abal, que lo es también de Facenda.
Son numerosas las excursiones a Cangas que acaban en Donón, a pie de A Caracola, donde muy cerca aparcan autobuses procedentes de numerosos lugares. Para muchos A Caracola no es arte, sino que lo confunden con alguna especie de atracción, a la que se suben para admirar mejor el paisaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»