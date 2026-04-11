Cangas y su taberna cultural O Adro.

Se inauguró ayer esta nueva sala de conciertos en Cangas, en las inmediaciones del atrio de la excolegiata de Cangas. La sala se inauguró con un brindis de bienvenida y una sesión musical a cargo de Spoconcho sem Poncho. La programación continuará hoy con una sesión vermu protagonizada por Pataghulhos.

O Hío, ese lugar de buen comer y de conspiraciones

Hubo mesa grande ayer en un lugar de O Hío. Reunión de miembros del gobierno de Cangas que no pasó desapercibida. Era cónclave de prestigio político donde se dirimieron cuestiones cotidianas y de más alto liderazgo. No vamos a cometer el error de decir los nombres de los comensales, ni tampoco en dónde se puso la mesa. Eso queda para cuando se cuenten las intrigas políticas.

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Seis boda en un día en los juzgados de Cangas

En la mañana de ayer, un hombre pedía permiso para hacer fotografías a la fachada de los antes juzgados de Cangas y ahora Tribunal de Instancia. Algunos pensaron que se trataba de un pariente venido a menos de entre los invitados a las seis bodas que se celebraban ayer en el recinto judicial. Pero no, se trataba de un empleado de alguna empresa que parecía tener la misión de volver a arreglar la fachada del edificio judicial, estropeada por esas cortinas de hierro que puso la Xunta para impedir la entrada de calor del sol en época estival. Los trabajadores quieren que se cambien. La Xunta, poco a poco.