AV urge realizar las obras de la piscina A Balea y advierte de los riesgos para usuarios y trabajadores

Alternativa dos Veciños (AV) urge al Concello de Cangas a acometer las obras de reforma de la piscina municipal, «A Balea», tras a caída del falso techo que «evidencia o risco na cuberta da instalación» y de las actividades de los usuarios. Recuerda que durante el mandato de Victoria Portas ya se contempló esa intervención, por fases, aunque con la llegada del gobierno tripartito de cumplen tres años de «inacción». Exige la evaluación estructural y medidas que garanticen la seguridad de usuarios y trabajadores, y también insiste en reclamar que la gestión de la piscina se lleve a cabo mediante una empresa pública, como insta el TSXG y se aprobó en Pleno.