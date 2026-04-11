«A Balea»
AV urge realizar las obras de la piscina A Balea y advierte de los riesgos para usuarios y trabajadores
Alternativa dos Veciños (AV) urge al Concello de Cangas a acometer las obras de reforma de la piscina municipal, «A Balea», tras a caída del falso techo que «evidencia o risco na cuberta da instalación» y de las actividades de los usuarios. Recuerda que durante el mandato de Victoria Portas ya se contempló esa intervención, por fases, aunque con la llegada del gobierno tripartito de cumplen tres años de «inacción». Exige la evaluación estructural y medidas que garanticen la seguridad de usuarios y trabajadores, y también insiste en reclamar que la gestión de la piscina se lleve a cabo mediante una empresa pública, como insta el TSXG y se aprobó en Pleno.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»