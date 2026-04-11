Las asociaciones vecinales de O Hío piden al Concello obras por varios millones de euros

Los colectivos vecinales de O Hío han remitido al Concello de Cangas la relación de obras que consideran prioritarias para afrontar con remanentes del presupuesto 2026 y que habrá que «peneirar» para ajustar al dinero disponible. Asfaltado de viales, canalización de pluviales, dotación de alumbrado y arreglo de fuentes, lavaderos o una capilla son las principales demandas sociales.

Donón reclama el asfaltado definitivo de la Rúa O Carril. | FDV

La capilla que urgen arreglar es la de San Lourenzo, en Vilanova, que se encuentra muy deteriorada e incluso en peligro de derrumbe, según los vecinos, que instan también al Concello a acondicionar una explanada junto a la Rúa dos Lagares y poder habilitarla como aparcamiento para autobuses y coches, además de asfaltar un pequeño tramo del camino de Gondesendes

En Liméns priorizan la canalización de pluviales en varios tramos, como los de Esqueiro y A Coviña, para evitar que el firme siga deteriorándose. También piden el arreglo del camiño da Fontenla y de las fuentes de A Coviña, reponer rejillas de alcantarillado, saneamiento de la parte baja de A Barreira e instar obras a otras administraciones , como remodelar un tramo de la carretera de O Viso a Igrexario, a la entrada del camino de Liméns (a la Diputación) y pasos de peatones en O Viso, además del alumbrado público en la carretera de la Xunta.

Los vecinos de Pinténs piden cunetas para la recogida de pluviales en Camiño Vello, Rúa Infestas y Rúa Cancelo, asfaltado de unos 20 metros en Camiño do Sobrido, acondicionar cunetas en todos los viales y derribar la caseta del clorímetro da la Fonte da Fontaíña. Los de Igrexario instan al Concello a actuar en el Camiño da Tella para poner cuatro puntos de luz, y en el Camiño do Geu, un vial pequeño y estrecho que piden sanear y empedrar. También en el Camiño de Lubrei, sobre el que está proyectado practicar una segunda fase de rodadura; finalizar las obras en Rúa da Chamiceira y actuar en Rúa das Canles, donde pasa el regato de Lubrei, que hay que desatascar y sanear porque cuando llueve el agua pasa sobre el camino y queda impracticable, así como revisar la entrada de pluviales en el saneamiento de la Rúa Castiñeira son otras demandas.

Vilariño recuerda actuaciones que siguen pendientes, como el acondicionamiento del entorno de su local social, fuentes, saneamiento o los alrededores de la capilla de San Bartolomé, y se queja del olvido municipal que sufre por las autoridades municipales.

En Nerga, la asociación de vecinos solicita acondicionar el camino y escaleras en la zona de O Canizo y de un tramo de la canalización de la Rúa Angustes, el cambio de un poste de la luz del parque de A Garita y de otro en la Rúa Pedralta, mientras que los de Donón reclaman el asfaltado definitivo del tramo central de la Rúa O Carril, con cargo a los remanentes municipales de 2026.

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El gobierno tripartito deberá ahora analizar todas las peticiones y fijar las prioridades teniendo en cuenta su coste económico y capacidad de ejecución a corto plazo.