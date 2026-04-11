Alumnos del STEMbach del IES Rodeira, con nota

El alumnado del Instituto Rodeira de Cangas alcanzó la máxima calificación por parte del tribunal (matrícula de honor) en la presentación de los proyectos del STEM Bach que se celebró en la facultad de Dirección y Gestión Pública en Pontevedra. El tribunal valoró la calidad de los trabajos, así como la presentación y la exposición, como señala la dirección del centro.

Los proyectos se centraron en el análisis del impacto de los programas europeos de movilidad en la enseñanza secundaria del centro. En concreto, uno de los estudios abordó la influencia de estas movilidades en el desarrollo de competencias lingüística del alumnado participante, mientras que el otro investigó su efecto en la concepción de la ciudadanía y en los valores europeos.

Entre las principales conclusiones, destacan una mejora notable en la percepción de los valores comunes europeos por parte del alumnado, así como la identificación de la necesidad de reforzar las competencias lingüísticas, especialmente mediante el estudio de lengua extranjera del país de destino durante las movilidades.

Noticias relacionadas

Con la presentación llevada a cabo se cierran dos años de intenso trabajo dentro del proyecto STEM BACH, en el que el alumnado participó en movilidades y visitas a instituciones clave para la comprensión del funcionamiento de la Unión Europea. Entre ellas, destacan la visita a la Agencia Europea de Control de Pesca, con sede en Vigo, así como al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea en Bruselas, en donde pudieron conocer de primera mano los procesos de toma de decisiones y las políticas comunitarias. A lo largo del proyecto, el alumnado desarrolló trabajos de investigación, recogió y analizó datos y elaboró informes académicos a partir de sus experiencias, combinando el trabajo en el aula con el aprendizaje en contextos reales. Este proceso favoreció el uso de lenguas extranjeras, desarrollo de pensamiento crítico y una mayor comprensión de la diversidad cultural y de los valores compartidos de la UE. En definitiva, el proyecto permitió consolidar competencias clave a nivel académico, lingüístico y personal, al tiempo que reforzó la dimensión europea del alumnado. El instituto confía en dar continuidad a esta línea de investigación en futuros STEM Bach, profundizando en el estudio del impacto de las movilidades y ampliando las oportunidades formativas del alumnado.