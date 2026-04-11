La alcaldesa regresa de Países Bajos con elogios hacia el voluntariado

La regidora de Moaña regresa a la localidad después de participar esta semana en un encuentro de intercambio de experiencias de políticas rurales de la Unión Europea, dentro del denominado proyecto Granular, al que acudió con Breixo Martíns coordinador del mismo por parte de la Universidad de Vigo, y Tania Gesto, de la Fundación Juana de la Vega.

En la última jornada visitaron un centro comunitario en Peel en Maas con instalaciones deportivas, ludoteca para los niños para antes y después del colegio, fisioterapia y logopedia para pequeños y mayores. Asegura que disponen de parque infantil, pistas deportivas, dos campos de fútbol, de tenis, un parque canino y un bike park, y todo gestionado por personas voluntarias. Asegura que se ha sentido gratamente sorprendida por el modelo de voluntariado que existe en las localidades que visitó en Países Bajos.

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En esta jornada también visitaron un parque nacinal en donde se ha construido una torre, a la que se puede acceder, para ver todo a su alrededor.