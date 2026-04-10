Viraxes adelanta la entrega de documentación para la gestión de la piscina municipal

La empresa Viraxes, que presentó la mejor oferta en el contrato para la gestión de la piscina municipal de Bueu, ha adelantado la entrega de la documentación requerida (tenía como plazo máximo el día 12), lo que permitirá que hoy se celebre la mesa de contratación y que de ella salga la propuesta de adjudicación definitiva.

De confirmarse que todo está correcto el siguiente paso será la adjudicación definitiva, que se realizará a través de un decreto de Alcaldía, después de que en su momento el pleno delegase estas funciones en el regidor. A continuación se formalizaría el contrato.

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En paralelo los técnicos están preparando la ordenanza fiscal reguladora, que será llevada «de forma inminente» a un pleno extraordinario para su aprobación. A partir de ahí se podría ir abriendo el plazo para que los usuarios vayan inscribiéndose y pagando sus cuotas de cara al inicio de esta nueva etapa de la piscina, con la gestión de Viraxes. La fecha prevista se mantiene para el 1 de junio.