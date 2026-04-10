Reunión en Coiro, hoy a las 20.00 horas, para identificar fincas colindantes con la Granxa do Castro

El centro sociocultural de Coiro acoge esta tarde (20.00 horas) una reunión para intentar identificar las propiedades forestales colindantes con la Granxa do Castro y promover la erradicación de especies invasoras para sustituirlas por frondosas en todo el ámbito. Los dueños de dicha finca, de unas tres hectáreas, llevan tiempo realizando ese trabajo de cambio de alóctonas por autóctonas para poner en valor el territorio, pero la presencia de invasoras en las parcelas próximas, que diseminan las semillas por todo el entorno, impide consolidarlo, por lo que pide la implicación de todos los dueños de fincas para lograrlo y la colaboración de los comuneros y del Concello de Cangas para localizarlos. De este asunto se hablará en la reunión abierta convocada para hoy, viernes, a las 8 de la tarde.