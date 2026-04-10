Forestal
Reunión en Coiro, hoy a las 20.00 horas, para identificar fincas colindantes con la Granxa do Castro
G.M.P.
El centro sociocultural de Coiro acoge esta tarde (20.00 horas) una reunión para intentar identificar las propiedades forestales colindantes con la Granxa do Castro y promover la erradicación de especies invasoras para sustituirlas por frondosas en todo el ámbito. Los dueños de dicha finca, de unas tres hectáreas, llevan tiempo realizando ese trabajo de cambio de alóctonas por autóctonas para poner en valor el territorio, pero la presencia de invasoras en las parcelas próximas, que diseminan las semillas por todo el entorno, impide consolidarlo, por lo que pide la implicación de todos los dueños de fincas para lograrlo y la colaboración de los comuneros y del Concello de Cangas para localizarlos. De este asunto se hablará en la reunión abierta convocada para hoy, viernes, a las 8 de la tarde.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional