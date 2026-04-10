La serpiente de Os Remedios, salvada en los años 70

Cientos de vecinos de Tirán subieron el pasado domingo al monte de Os Remedios con las imágenes de la Virgen homónima y del Cristo das Boas Augas. El entorno de la capilla se convirtió el lunes y el martes en el centro de la vida parroquial con la tradicional romería. Este sábado, para culminar una semana muy vinculada a este enclave, el investigador y gran conocedor del arte rupestre Antonio Costa presentará en el Centro Cultural Castroviejo de Tirán su libro «O tin-foil en Galicia: Recuperación documental e revisión do gravado dos Remedios», centrado en el icónico petroglifo de una serpiente grabada en una piedra que aflora junto a la capilla.

La obra revela un archivo fotográfico y documental inédito que el autor pudo recuperar gracias a una técnica no invasiva que aplicó de forma autodidacta en 1974 para documentar el arte rupestre de la comarca mediante moldes de hojas de aluminio. Se trata de un proceso conocido hoy técnicamente como tin-foil. Ese material, junto con fotografías estereoscópicas y registros del estado del petroglifo serpentiforme en 1974, permite arrojar nueva luz sobre la pieza y resulta clave para corregir un estudio científico reciente que, además de situar la obra en Cangas, sostenía que la piedra presentaba marcas atribuibles a posibles modificaciones rituales recientes con puntas metálicas. Una interpretación que el autor considera errónea.

La edil de Cultura, Coral Ríos, con el investigador Antonio Costa. / | FDV

El libro, editado por el Concello de Moaña, reconstruye la verdadera historia de esas marcas. En la década de 1970, durante unas obras de ampliación de la capilla, un cantero arrancó la piedra con la serpiente grabada y se la llevó a su casa. Fue el propio Antonio Costa quien dio entonces la voz de alarma al Museo de Pontevedra, entidad con la que colaboraba. La Guardia Civil acudió después a la vivienda del cantero para recuperar la pieza. Las cicatrices de aquella rotura y el cemento utilizado para volver a unirla al afloramiento de Os Remedios son, según Costa, las huellas que algunos autores han confundido con supuestos «retoques rituales».

En el libro, que se presenta mañana, puede verse además una reconstrucción virtual del estado original e intacto del petroglifo. El trabajo fue posible al procesar los archivos de 1974 con software actual de fotogrametría 3D. Costa sostiene también que, además de aquella agresión, la pieza arqueológica sufrió otro daño en estos más de 40 años, ya que alguien habría prolongado al menos 15 centímetros la silueta de la serpiente.

Antonio Costa espera que el acto de presentación de mañana sirva, además de para reivindicar la pertenencia de la pieza a la parroquia de Tirán, para «poner en valor la importancia de la memoria local y de los archivos históricos en la protección de la verdad sobre nuestro patrimonio».