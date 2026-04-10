El PP de Bueu pide la dimisión del edil del PSOE de Cangas, Eugenio González, por acusar a marroquíes de la localidad del deterioro de los campos del keniata

El grupo municipal del PP de Bueu, que preside Elena Estévez, condena las declaraciones «racistas» del concejal socialista de Cangas y edil de Deportes, Eugenio González, cuando en el pleno del lunes y respondiendo a una pregunta del PP sobre los campos del keniata culpó a «peruanos de Vigo» y «marroquíes de Bueu» de causar el deterioro de la hierba al jugar con botas de tacos de aluminio. Pese a las disculpas del concejal que insistió en que no había racismo en sus palabras y que él es el primero en ayudarles, aunque sí llevan esas botas, la portavoz del PP de Bueu pide la dimisión de González porque entiende que no puede ejercer dignamente un cargo público.

Los populares muestran su solidaridad con el colectivo marroquí de Bueu ante un «ataque injustificado y xenófobo» intentando culpar a personas extranjeras de los desperfectos de las instalaciones deportivas y dice que el concejal debería de ver primero para su gestión antes de responsabilizar simplemente por no ser españoles. Estévez considera que las declaraciones de González van en contra del clima de convivencia e integración de los migrantes que están adaptados en Bueu y en el resto de O Morrazo.

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Por otra parte, la portavoz de AV en Cangas, Victoria Portas, niega que abucheara al edil, y que sólo le dijo que no se pueden decir así las cosas y que no era la manera correcta para un concejal.