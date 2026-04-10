La lotería nacional deja 114.000 euros en Bueu

La suerte ha vuelto a sonreír a Bueu. La administración A Illa de Lola ha repartido un total de 114.000 euros en el sorteo de la Lotería Nacional del jueves, distribuidos en 19 décimos. El número 43.802, repartido entre Bueu, Palma de Mallorca y La Guancha (Santa Cruz de Tenerife) ha sido agraciado con el segundo premio, a razón de 6.000 euros por participación.

La propietaria de la administración, Julia González, asegura que a pesar de la reciente Semana Santa los ganadores «son en su gran mayoría de la zona». De hecho tres de ellos se acercaron esta mañana por el local para mostrar su alegría e incluso uno tuvo el detalle de dejar una propina de 10 euros a una de las vendedoras. "Otros supongo que no se enterarán hasta el lunes, porque es el día que vienen para comprobar los sorteos y echar todo", afirma González, que afirma, eso sí, que "es una pena que no sea el Gordo de la Navidad". En todo caso, el pellizco y lo repartido del mismo ha causado ilusión en Bueu "porque es una ayudita para mucha gente".