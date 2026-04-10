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Inauguración del nuevo local O Adro en Cangas

Está prevista para hoy a las 19:00 hora con brindis y pinchada de Spoconcho sem Poncho

Los promotores de la nueva sala de Cangas ante el local.

Los promotores de la nueva sala de Cangas ante el local. / Santos Álvarez

Cangas contará desde hoy con un nuevo local de conciertos y taberna cultural. «O Adro» abre sus puertas después de dos años de trabajo de sus promotores para sacar adelante este proyecto. La inauguración de O Adro,en el corazón de O Morrazo junto a la excolegiata, está prevista para las 19:00 horas. Habrá brindis y pinchada a cargo de Spoconcho sem Poncho. El nombre del local remite a un «fogar de fogares» del que hablaba Filgueira Valverde y esa está en el centro de la propuesta de crear un lugar abierto a la cultura, al intercambio y a la vida compartida. La nueva sala abre en un local con historia, recuperado para la vida cultural, un espacio vinculado a la memoria social de la villa. El nuevo proyecto echa a andar con una programación de música en directo, actividad cultural yt vocación de encuentro.

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