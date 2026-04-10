Gustavo Rodríguez repite a presidente del puerto deportivo de Moaña

No habrá muchos cambios en las riendas del puerto deportivo de Moaña «Moaña Mar»tras el proceso electoral para elegir nueva directiva en el que sólo se ha presentado una candidatura que lidera el que fue presidente en los últimos cuatro años, Gustavo Rodríguez Abal. Serán prácticamente las mismas personas que han estado al frente del club desde 2022, salvo imprevistos, las que vean construir la gran obra pendiente de la entidad, como es el nuevo edificio tras el incendio que en octubre de 2023 destruyó la emblemática casa de madera que albergaba un restaurante y las oficinas.

En la candidatura se incorpora, como novedad, Roberto Telle Álvarez, como vocal y que ejercerá funciones de delegado de vela. Repiten Pablo Martínez Otero como candidato a vicepresidente; José Fernando Núñez Rodríguez, como tesorero; José Barreiro Santomé, para el puesto de secretario y Vicente Martínez Núñez en el de vocal.

Sin más listas, Gustavo Rodríguez se proclamará de nuevo presidente en la jornada que estaban previstas las votaciones el día 18 de este mes, en el local de Moañamar, de 10:00 a 14:00, y que ya no se celebrarán. Rodríguez había anunciado su intención de no volver a repetir para dejar paso a nuevas caras, aunque también dijo que volvería a llevar las riendas del club si no hubiera listas alternativas, como así ha sido, llevado por la responsabilidad de hacer realidad el nuevo edificio. El proyecto ya fue aprobado por los socios el año pasado y está pendiente de que se convoque una reunión el próximo mes para aprobar la forma de financiación, ya que parte del dinero tiene que sufragarse con un préstamo. La directiva está esperando a que concluya el período electoral para cerrar la financiación y poner en marcha la obra, cuando la constructora pueda, antes de finalizar el año y con un plazo de ejecución de seis meses, señala Rodríguez.

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Infografía del futuro edificio del puerto deportivo de Moaña. / Fdv

La intención de la nueva directiva, además de terminar lo que empezaron, de construcción de este edificio y mantenimiento del club, es seguir ampliando la presencia de la entidad en el municipio y en la ría, con eventos sociales y deportivos: «Conseguir el nuevo edificio nos afianzará como puerto de referencia para muchas embarcaciones en tránsito. Moaña Mar atrae a la comarca turismo de calidad y sostenible. El año pasado tuvimos unos números en tránsito increibles y queremos seguir creciendo». De hecho, el puerto de Moaña es líder en barcos en tránsito en O Morrazo, con 259 embarcaciones en 2025 y todavía sin haber recuperado el edificio social,q ue se ha diseñado en planta baja y acristalado.