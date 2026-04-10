El gobierno negocia con Zona Franca un parking subterráneo

El gobierno local de Cangas llama a la puerta de la Zona Franca. Lo hace tras anunciar el delegado de la entidad, David Regades, una serie de inversiones en el área metropolitana y en la que no figuraba el nombre de Cangas. Hay fecha para la reunión entre el ejecutivo local y David Regades. Será el próximo día 15, a las 13.00 horas en el Concello.

En la agenda del gobierno local está retomar el viejo proyecto del aparcamiento subterráneo en las inmediaciones del Concello, donde también tendría mucho que decir Costas del Estado o, en su defecto, Litoral de la Xunta de Galicia, que ahora con el cambio de competencias hasta los políticos locales tienen dificultar para averiguar de quién son las competencias. Lo cierto es que nadie en Cangas pone en duda la necesidad de un aparcamiento municipal, sea o no subterráneo, como recordaba ayer la propia alcaldesa Araceli Gestido (BNG), convencida también de que la demanda superaría la oferta. En su momento, poco antes de las elecciones del 2011, el PSOE de Cangas se trasladó a Madrid a presentar ante Costas un proyecto para un parking subterráneo en las inmediaciones del Concello. El gobierno de Zapatero no vio con buenos ojos el proyecto. Ahora se pretende que David Regades ejerza de mediador ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Y el tripartito tratará también de volver a retomar con David Regades el suelo industrial que en su momento ya había negociado con la Zona Franca. Se trata de un proyecto que se dejó morir, a pesar de que se cambió también de zona, para eludir terrenos escabrosos de elevaran el coste de la construcción de un polígono industrial.