Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽DIRECTO Friburgo-CeltaBajas Laborales PPdeGNetanyahu y HezboláCesáreas acompañadas CunqueiroQuemado botella agua barSenén BarroFillas de Cassandra
instagramlinkedin

Reaparaciones en centros escolares

Finalizan las obras del cierre del colegio público de San Roque

Araceli Gestido y Sagario Martínez, ante el nuevo cierre del colegio de San Roque

Araceli Gestido y Sagario Martínez, ante el nuevo cierre del colegio de San Roque / Julio Santos Álvarez

Juan Calvo

Cangas

Los trabajos para la construcción de muro que cierra el colegio público de San Roque, en Darbo, finalizaron. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y la edil de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE), visitaron esta semana el centro para comprobar el fin de la obra. El Concello invirtió 18.000 euros en la construcción de esta infraestructura que suple a otra que amenazaba con venirse abajo. Los trabajos comenzaron en el mes de enero y el derribo del muro viejo se llevó a bajo en un tiempo récord. También quería recordar que próximamente habrá noticias sobre los trabajos que el Concello lleva a cabo en el colegio de O Hío, con obras en los baños. Esta intervención permite el acceso directo desde el aula de infantil, mejorando la autonomía de los más pequeños y supone, además, una mejora general del servicio para el esto del alumnado con la apertura de las nuevas puertas y la renovación del espacio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  5. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  6. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  7. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  8. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional

25 socorristas vigilarán cinco playas de Cangas del 1 de julio al 7 de septiembre

El Concello plantea a la Xunta construir vivienda pública en Cangas

Los temporales obligan a cerrar O Con para reponer la arena

A Mostra recibe o seu Premio da Cultura

El gobierno negocia con Zona Franca un parking subterráneo

Bueu adjudicará solo 61 de los 140 nichos ofertados en los cementerios

El PP de Bueu pide la dimisión del edil del PSOE de Cangas, Eugenio González, por acusar a marroquíes de la localidad del deterioro de los campos del keniata

El PP de Bueu pide la dimisión del edil del PSOE de Cangas, Eugenio González, por acusar a marroquíes de la localidad del deterioro de los campos del keniata

Gustavo Rodríguez repite a presidente del puerto deportivo de Moaña

Tracking Pixel Contents