Finalizan las obras del cierre del colegio público de San Roque

Los trabajos para la construcción de muro que cierra el colegio público de San Roque, en Darbo, finalizaron. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y la edil de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE), visitaron esta semana el centro para comprobar el fin de la obra. El Concello invirtió 18.000 euros en la construcción de esta infraestructura que suple a otra que amenazaba con venirse abajo. Los trabajos comenzaron en el mes de enero y el derribo del muro viejo se llevó a bajo en un tiempo récord. También quería recordar que próximamente habrá noticias sobre los trabajos que el Concello lleva a cabo en el colegio de O Hío, con obras en los baños. Esta intervención permite el acceso directo desde el aula de infantil, mejorando la autonomía de los más pequeños y supone, además, una mejora general del servicio para el esto del alumnado con la apertura de las nuevas puertas y la renovación del espacio.