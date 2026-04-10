El Concello plantea a la Xunta construir vivienda pública en Cangas

La vivienda pública también forma parte de la agenda del gobierno local de Cangas. Atrás quedaron sus cuitas de que se trataba de un problema que se tenía que abordar desde la Xunta de Galicia, que no era competencia municipal. Y es cierto, pero el tripartito se avino a mantener conversaciones con el gobierno autonómico para que se construyan viviendas de protección oficial en Cangas.

En este sentido, miembros de la Consellería de Vivenda mantendrán el día 15 a las 09.30 horas una reunión en San Caetano con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y otros miembros de su gobierno. Cangas propondrá a Vivenda que elija una zona del municipio donde se pueda construir vivienda pública dentro del famoso Plan de Impulso Autonómico, al que se refirió la propia diputada y concejala de Cangas, Dolores Hermelo (PP) en el pleno del mes de febrero, cuando en la sesión se debatió un asunto relacionado con la vivienda.

Pero también se propondrá que la Xunta de Galicia compre terrenos y viviendas que están ahora mismo en manos de la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), una entidad que está a punto de desaparecer. En Cangas hay muchas edificaciones que tiene la Sareb, como las viviendas de A Regueira, que fueron sacadas a subasta pública, quedando desierta su adjudicación.

Para los Concellos es muy difícil acceder a ellas, por su elevado precio. De hecho, promotores privados de Cangas también lo intentaron con las grandes urbanizaciones que están sin terminar en manos de la Sareb, fruto de la crisis económica y financiera de 2008, y fracasaron. El propio Concello de Cangas, en el anterior mandato, cuando la concejalía de Urbanismo estaba en manos de Mariano Abalo, se intentó que la Sareb cediera estas propiedades al Concello, pero la respuesta fue negativa.

El gobierno local de Cangas considera que la Xunta de Galicia tiene más argumentos frente a la Sareb para conseguir estas edificaciones, sobre todo ahora que está a punto de desaparecer el denominado «banco malo».

Ninguna petición de ayuda a la Xunta para comprar casa en el casco histórico

Pese a la complicada situación para tener casa en propiedad, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras confirma que no recibió en 2025 ninguna solicitud desde Cangas para acogerse a las ayudas para compra de vivienda en cascos históricos, al amparo del programa gallego de adquisición de vivienda, tanto para estos conjuntos, con el fin de revitalizarlos; como para vivienda protegida para facilitar la propiedad.

Precisamente este próximo día 15, la consellería abre el plazo de solicitudes de la nueva convocatoria de ayudas del programa, con 2 millones de euros, que permanecerá abierto hasta el 15 de octubre y que puede beneficiar a a las personas que hayan comprado vivienda desde el pasado 15 de octubre de 2025 o que lo hagan hasta el 15 de octubre de este año.

En lo que se refiere a la ayuda para compra de vivienda en la modalidad A, que es la de los cascos históricos, como puede ser el de Cangas, la ayuda será de hasta 12.800 euros si los compradores son menores de 36 años y hasta 10.800 si están por encima de esa edad. En el caso de viviendas en zonas Rexurbe, es decir de Regeneración Urbana, la ayuda es de 15.000 euros por vivienda, sin límite de edad. En este caso, Cangas no figura como Zona Rexurbe que sí tienen, declaradas por el Consello de la Xunta, los municipios de Monforte, A Coruña, Ribadavia, Tui, Ribadeo, Ferrol, Mondoñedo, Baiona y Ourense, todas ellas con cascos históricos.

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En el caso de viviendas protegidas, la ayuda -si están ubicadas en un municipio con un precio máximo más alto-, llega hasta 20.000 si son menores de 36 años; y hasta 16.000 para personas de más de esa edad. En viviendas situadas en los restantes municipios, la ayuda es hasta 16.000 euros para menores de 36 y hasta 12.000. Tanto Cangas, como Moaña y Bueu están incluidos en la Zona 1 de precio máximo , fijado en 1.717 euros/metro cuadrado.n