Comuneros de Moaña buscan a los lindantes para evitar incendios

La Xunta de Montes en Man Común de Moaña celebrará su asamblea general ordinaria el domingo 19 de abril a las 10.00 horas. Entre los asuntos que se abordarán figura un llamamiento a los vecinos que tengan terrenos lindantes con el monte comunal o parcelas enclavadas en él. Para ello, los comuneros se reunirán con residentes de los distintos barrios.

La idea es, además de trazar el deslinde del monte comunal con las propiedades particulares —ya que muchas no están localizadas o se desconoce quiénes son sus propietarios—, poder pactar la limpieza de todos esos terrenos. Y es que este año, con todas las lluvias del otoño y del invierno, el monte que no se limpia está lleno de biomasa que, en caso de incendio, podría resultar fatal. De hecho, todavía en el mes de abril ya se registraron varios incendios forestales en el sur de Galicia, que incluso afectaron a Cangas.

Noticias relacionadas

Los comuneros de Moaña aspiran a seguir plantando cordones de especies frondosas autóctonas en el perímetro de sus 300 hectáreas de monte para que actúen como cortafuegos. A los propietarios de los terrenos enclavados se les propondrán soluciones para su limpieza, como que se encargue la propia entidad comunal y, posteriormente, se repartan los ingresos obtenidos por la venta del material retirado, como una de las posibles alternativas.