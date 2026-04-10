Bueu adjudicará solo 61 de los 140 nichos ofertados en los cementerios

La mesa de contratación del Concello de Bueu adjudicará hoy 61 nichos y 8 columbarios en los cementerios de Bueu y Beluso, fruto de las últimas ampliaciones ejecutadas en los citados camposantos. Lo hará 33 años después de la última operación de estas características, fechada en 1993, y atendiendo a una demanda que se esperaba elevada pero que finamente se ha quedado muy por debajo de las expectativas marcadas por el gobierno local buenense.

Y es que la oferta presentada por el concello alcanzaba los 140 nichos y los 105 columbariosentre ambos espacios, unos números que parecía que se iban a cubrir sobradamente con la lista de espera existente desde hace décadas, con 167 solicitudes para el cementerio de Bueu y otras 21 para el de Beluso. Más aún habida cuenta de que lo habitual es que en cada documento se pidan más de un nicho o columbario. Finalmente no ha sido así, un hecho que es visto como positivo desde el ejecutivo local. «Es bueno, porque estábamos equivocados al pensar que no íbamos a llegar a cubrir la demanda», señalan. Los cambios en las tendencias funerarias, con una mayor predominancia de la incineración sobre el enterramiento, pueden ayudar a comprender esta escasa demanda de nichos.

En caso de que se adjudiquen los 61 nichos y los 8 columbarios –si los solicitantes cumplen los requisitos de las bases– el concello podría obtener una repercusión económica de 48.756 euros, lejos, eso sí, de los 145.611 que se recaudarían en caso de haber colocado en el mercado el total de los 140 nichos y 105 columbarios ofertados.

Replantearse una futura ampliación

Las concesiones de estos elementos son por un periodo de tiempo improrrogable de 75 años, con un precio de 748,25 euros por cada nicho y de 389,10 euros por cada columbario. Los criterios de adjudicación atendían a la antigüedad de las solicitudes, a la edad de los solicitantes y al hecho de no disponer de nichos o columbarios o de poseer una menor cantidad de ellos.

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Una vez completado este proceso la idea del Concello de Bueu es la de abrir un nuevo periodo de solicitudes de cara a 2027 para seguir poniendo en el mercado los nichos que posee. Eso sí, el gobierno local ya se replantea mantener dentro de sus prioridades la futura ampliación del cementerio de Bueu con terrenos procedentes de los aprovechamientos urbanísticos de la ampliación del parque empresarial de Castiñeiras. La experiencia actual habla de que la necesidad de espacios es menor de la que se preveía, por lo que el proyecto podría pasar a un segundo plano en beneficio de otras posibles actuaciones.