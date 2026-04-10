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Comuneros de Meira y Domaio

La Xunta expropia las antenas de Monte Faro para "garantizar el futuro del servicio"

Confima que no ampliará el centro de comunicaciones con más terreno

El complejo de antenas del techo de la comarca. | FDV

El complejo de antenas del techo de la comarca. | FDV

Fran G. Sas

Moaña

La Consellería de Facenda e Administración Pública confirmó ayer que el proyecto de expropiación del monte comunal de Meira y Domaio, donde se levantan las antenas de Retegal (Redes de Telecomunicación Galegas SA), no implica la construcción de nuevas estructuras ni la ampliación de la superficie ya ocupada. Según explicó la Xunta, la medida busca hacerse con la titularidad del terreno en el que se ubica el actual Centro de Telecomunicaciones de Domaio.

Desde el Gobierno gallego indican que el objetivo es garantizar en el futuro la continuidad de los servicios de radio, televisión, telecomunicaciones, seguridad y emergencias, así como de la Red de Vigilancia de los Espacios Forestales de Galicia, que se presta desde estas instalaciones. Además, recuerdan que este emplazamiento, situado en la cota más alta de O Morrazo, fue elegido en su día por su carácter estratégico y por su capacidad para asegurar la cobertura.

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La decisión de expropiar hasta 9.000 metros cuadrados, entre las parcelas afectadas y el terreno necesario para el vial de acceso a las instalaciones, cogió por sorpresa a las comunidades de montes de Meira y Domaio. Ambas podrían perder los ingresos regulares del canon anual que Retegal les abona en la actualidad.

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