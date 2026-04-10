25 socorristas vigilarán cinco playas de Cangas del 1 de julio al 7 de septiembre

El Concello de Cangas ya está preparando el operativo de servicios para el verano, como el salvamento, socorrismo y balizamiento de playas y la puesta a punto de las rutas de senderismo entre las actuaciones más relevantes que se trataron ayer en una reunión de los concejales de Turismo y Facenda, Antón Iglesias y Xiana Abal, con técnicos municipales. Cinco arenales (Rodeira, Liméns, Nerga, Menduíña y Areabrava) se repartirán los 25 socorristas y tres patrones de dos embarcaciones (estas aportadas por el Concello) que trabajarán, por turnos, desde el 1 de julio hasta el 7 de septiembre, en horario de 13.00 a 20.00 horas. Son los mismos efectivos y condiciones que el verano pasado, ya que la institución local contrató el servicio a la empresa Esproade por un año (2025) más dos prórrogas (2026 y 2027), la primera de las cuales se cumple ahora. El importe global ronda los 500.000 euros (exactamente 481.365 euros repartidos en tres anualidades de 188.606 euros), aunque podrían hacerse «ajustes» este año debido al incremento de los costes.

Balizas acotando la zona de baño en playas de Cangas. | TURISMO CANGAS

Esproade fue la única empresa que acabó aceptando las condiciones, tras quedar desierta la licitación y abrirse un procedimiento negociado para agilizar los trámites. El horario de servicio, de 13.00 a 20.00 horas, también es el mínimo exigido, porque Esproade no ofertó mejoras más allá de la dotación de cinco tablas de rescate acuático y de reducir el 0,10% sobre el precio base, así como la publicación de información actualizada y soporte web. Los uniformes, carpas, sombrillas, sillas y banderas las aporta el Concello. «Priorizamos a calidade do servizo sobre a cuestión económica», recalcaron entonces los responsables municipales. Si se mantiene el reparto, en Rodeira habrá tres socorristas diarios y un patrón, en Areabrava también un patrón y dos socorristas y en Nerga, Liméns y Menduíña dos socorristas cada día hasta las 8 de la tarde.

El Concello encargó el acondicionamiento de la red de senderos. | PABLO H. GAMARRA

Lo que no se ha cerrado aún es la contratación del servicio de balizamiento de zonas de baño, que los dos últimos veranos realizó la empresa ServiSub, aunque con reparos. Este año se baraja ampliar el presupuesto para ajustarlo a los costes crecientes, y el Concello ya tiene practicamente concluido el pliego de condiciones para sacarlo a licitación e instalar las balizas antes de la temporada de baño.

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En la reunión de trabajo que mantuvieron ayer varias responsables municipales se dio cuenta también del encargo de los tareas de acondicionamiento de la red de senderos del Concello de Cangas, que incluye cinco trazados circulares: Costa de Soavela, Monte Castelo (desde la capilla de San Roque), Varalonga, Serra da Madalena y de As Pedras, en Coiro. La actuación, para la que se reservó una partida municipal de 5.179 euros y fue adjudicada a la empresa Árbore Sociedade Cooperativa Galega por 4.089 euros, incluye la reposición de las señales y el mantenimiento del trazado. Deberá completarse en un plazo de dos meses para que esté en las mejores condiciones desde el inicio del verano, coincidiendo con la mayor afluencia de visitantes, apuntan los responsables municipales.