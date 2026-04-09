Estacionamiento
La zona azul de Moaña llegará a los barrios de O Real y O Rosal
El Concello negocia con establecimientos para adecuar áreas de carga y descarga a aparcamiento disuasorio desde las 9.30 horas
El plan del Concello de Moaña para ampliar las plazas de zona azul, puesto en marcha como proyecto piloto el 1 de diciembre de 2025, sigue creciendo. A las ya anunciadas en la avenida Daniel Castelao, en O Con, se sumarán también espacios en los barrios residenciales de O Real y O Rosal. Además, el gobierno local prevé reforzar el estacionamiento limitado en las céntricas calles Ramón Cabanillas y Concepción Arenal, donde comenzó la iniciativa. Así lo explicó ayer la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela.
La intención del Concello es que estas nuevas plazas entren en funcionamiento en las próximas semanas. En estos momentos, el ejecutivo local está negociando con responsables de establecimientos para adaptar algunas zonas de carga y descarga, de forma que queden reservadas para ese uso solo entre las 8.00 y las 9.30 horas. El resto del día pasarían a destinarse al aparcamiento rotatorio.
Si el gobierno local obtiene el visto bueno de estos negocios, remitirá la propuesta, junto con los planos elaborados por la Policía Local, a las asociaciones vecinales, los colectivos de comerciantes y la Asociación de Hostaleiros de Moaña. Todos ellos participaron en el impulso de la primera zona azul de la historia del municipio, con el objetivo de aliviar el problema de aparcamiento que arrastra el centro urbano moañés. “Si los colectivos también le dan el visto bueno, ya se implantaría”, señaló la edil.
Con esta nueva propuesta, el número de plazas de estacionamiento limitado se duplicaría. El sistema arrancó con un máximo de 30 minutos por vehículo, aunque el mes pasado ese tiempo se amplió a 45 minutos. La Policía Local ha trasladado en varias ocasiones su valoración positiva sobre el funcionamiento de esta medida piloto, al considerar que está favoreciendo la rotación de vehículos y que, en líneas generales, se está respetando el límite de tiempo establecido.
Las restricciones horarias se mantienen entre las 9.30 y las 13.30 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas, por lo que durante la noche el aparcamiento sigue siendo libre.
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