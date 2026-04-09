La Xunta invertirá 450.000 euros en la renovación de la línea eléctrica en Ons

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ultima el proyecto para la renovación de la línea eléctrica que da servicio a la Illa de Ons y que registró una avería durante la Semana Santa, dejando sin suministro a varias zonas del archipiélago. El organismo dependiente de la Xunta de Galicia realizará una inversión en torno a los 450.000 euros para proceder a la sustitución y soterramiento de cuatro kilómetros de cables, en una actuación en la que también se procedería a reemplazar otros elementos como los limitadores de potencia o los contadores.

Por el momento no hay plazos para acometer un plan que se encuentra en plena tramitación administrativa, una gestión especialmente compleja, apuntan desde la Xunta, «por tratarse de intervenciones en una zona con un importante patrimonio natural y cultural». En este sentido, los trabajos previos de preparación se están centrando en la definición de medidas de vigilancia arqueológica debido al soterramiento de la línea eléctrica, garantizando «la preservación de los valores naturales y culturales existentes».

La intención del ejecutivo autonómico es la de «ofrecer el mejor servicio eléctrico posible al conjunto de los habitantes de la isla, a los visitantes y a todas las instalaciones de servicios existentes en ella». Los criterios técnicos que se seguirán serán similares a los desplegados en una actuación previa muy similar en la línea de Canexol, en el mismo archipiélago.

Servicio "plenamente operativo a pesar de incidencias puntuales"

Mientras no se proceda a la puesta en marcha de esta nueva línea, desde la consellería se muestra confianza en poder mantener el servicio «plenamente operativo, como está en la actualidad a pesar de incidencias puntuales». Eso sí, se admite que la nueva obra permitiría dar un «salto cualitativo en la prestación del servicio eléctrico a toda la isla», una razón de peso para «el compromiso de ejecutarla lo antes posible».

El tendido eléctrico que va al faro de Ons registró problemas durante la pasada Semana Santa, debido a una avería que se produjo en la jornada del Jueves Santo y que afectó a las viviendas situadas en los lugares de Cucorno y Chan da Pólvora, provocando que algunos de los isleños optasen por volver a tierra firme ante la imposibilidad de desarrollar su vida con normalidad y de conservar los alimentos. La reparación se completó en la mañana del Viernes Santo, aunque apuntando que se trataba de una solución provisional a la espera de ese proyecto que deberá atajar definitivamente las dificultades que puntualmente se producen en esa línea.

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Por otra parte, desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático se confirma que la Mesa por Ons se celebrará a lo largo del mes de abril, si bien por el momento no está confirmada la fecha exacta.