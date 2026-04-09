Conmemoración republicana
Ruta de la República en Cangas
Cangas celebra la conmemoración de la República en España. El 12 hay una andaina y en el día propio de celebración, el 14 de abril, hay un memorial y coloquio
Los actos de conmemoración de la República, con los que se recuerda la proclamación de la II República de 1931 y la instauración del régimen democrático, tienen epicentro en Cangas, en donde ya este domingo está prevista la ruta «Cangas na república», guiada por la Asociación A Illa dos Ratos. Se trata de una ruta gratuita que requiere inscripción previa en el 611 080 853 o en el correo ailladosratos@gmail.com. Parte a las 10:00 y da cuenta de cómo Cangas también fue testigo de aquella proclamación y acontecimiento histórico. Analiza figuras importantes como los líderes sindicales y políticos Lorenzo Corbacho Rodal y Manuel Nores Sotelo, la promotora del sindicato de mujeres Dolores Blanco o el maestro nacional Bernardino Graña y presenta los valores republicanos a través de la educación, la cultura y los derechos. Habrá paradas en la escultura de Santiago, antiguo Concello, placa de Alfredo Saralegui o la Casa do Pobo.
El martes 14, el día propio de la República, se celebra, organizado por la Asociación Memoria Histórica 28 de agosto y el Concello el Memorial da liberdade en la Praza do Concello (20:00 horas) con ofrenda floral, música y palabras. A las 21:15 en el salón de plenos, el investigador Xosé Novas ofrece una charla sobre «As corporacións republicanas do Morrazo (1931-1936)».
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