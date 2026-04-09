«O imperialismo no século XXI», en Wells

El analista Duarte Correa Piñeiro (Vigo, 1966) presenta hoy en la librería Wells de Cangas, a las 19:30 horas, su libro «O imperialismo no século XXI». Intervendrá el propio autor con el politólogo Óliver Álvarez. El libro naliza el imperialismo actual y el papel de la OTAN como instrumentos de los Estados Unidos, la llamada autonomía estratégica de la UE y el aumento del gasto militar. La obra aborda una cuestión imprescindible para comprender el mundo de hoy, especialmente en un contexto, en el que, cada poco, nuevos acontecimientos de gran impacto internacional sobresaltan y echan por tierra certezas que parecían inamovibles.

Duarte Correa. / Fdv

Duarte Correa es licenciado en Geografía e Historia y profesor de Secundaria en el IES Ramón Cabanillas de Cambados. Es militante nacionalista desde muy joven y miembro de la ejecutiva nacional de la CIG-Ensino. Lleva muchos años dedicado al ámbito del análisis internacional y colabora regularmente en publicaciones gallegas e internacionales.