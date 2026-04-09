Ganadería y vivienda para el desarrollo rural en Países Bajos

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, sigue participando en el encuentro del proyecto Granular (Giving Rural Actors data and re-Usable tools to Lead public Action in Rural areas) en los Países Bajos. ayer las delegaciones de varios países fueron recibidas por la alcaldesa del municipio Hof van Twente. Además, visitó una explotación de ganado porcino y el proyecto de una fundación que promovió la construcción de 10 viviendas para familias y jóvenes y las puso a la venta a precios asequibles. Toda la construcción se realizó con empresas locales en una iniciativa para intentar paliar el problema de vivienda.