La expropiación de monte por Retegal para sus antenas alerta en Domaio y Meira

La intención de la Xunta de expropiar hasta cuatro parcelas de terreno en el Monte Faro, tres de ellas pertenecientes a los comuneros de Domaio y Meira, fue publicada ayer en el DOG a través de la Consellería de Facenda e Administración Pública. Según el proyecto, que ya puede consultarse, la medida responde a la intención de adquirir los bienes y derechos necesarios para el centro de telecomunicaciones ya existente que gestiona Retegal (Redes de Telecomunicación Galegas SA), así como el espacio preciso para habilitar un vial de acceso a las propias antenas.

El anuncio ha puesto en alerta a las dos comunidades de montes, que ya han trasladado la situación a sus abogados y temen perder el canon que perciben actualmente por el uso de sus terrenos para estas infraestructuras. Solo en Meira, este alquiler supone unos ingresos de 30.000 euros al año y algo menos en Domaio.

Cabe recordar que el centro de telecomunicaciones de la montaña más alta de O Morrazo fue instalado para RTVE por el Gobierno central en 1972, con un contrato de 50 años que no incluía ningún pago a los comuneros. Transcurrido ese medio siglo, ambas asambleas acordaron renegociar el acuerdo y exigir el abono de un canon, al entender que, además de los medios públicos, con el paso de los años las torres comenzaron a ser utilizadas también por compañías privadas de televisión, radio y telefonía.

La negociación para cerrar ese nuevo contrato fue compleja e, incluso, fue necesario abonar con carácter retroactivo varias anualidades del canon, ya que la firma se produjo años después de que finalizase el plazo inicial de 50 años.

El canon anual se logró después del uso del monte más alto de la comarca durante 50 años y sin pagos

Ahora, si se ejecutan las expropiaciones, los comuneros perderían unos ingresos que destinan cada año a la gestión y mantenimiento del monte. En concreto, el proyecto contempla en terrenos comunales de Domaio la expropiación de una parcela de 4.120 metros cuadrados, además de otros 762 metros cuadrados correspondientes al vial de servidumbre de paso. Todo este ámbito está clasificado como suelo rústico de protección de espacios naturales y su aprovechamiento actual es de monte bajo.

En verde el acceso y las parcelas que se expropiarán. | / FDV

En el caso de Meira, se prevé la expropiación de una parcela de 3.687 metros cuadrados y de otra de 338 metros cuadrados. Además, se recoge otro terreno de 140 metros cuadrados que pertenece a Retevisión, aunque, según se explica en el proyecto, «al tratarse ya de un bien de dominio público podría excluirse de la expropiación».

La herramienta para ejecutar este proceso sería el «Plan sectorial de implantación y desarrollo de las infraestructuras de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia», aprobado por el Consello de la Xunta en mayo de 2013 que también lo declaró como «de utilidad pública e interés social» a efectos expropiatorios.

Las juntas de montes tendrán un mes para formular alegaciones tras recibir la tasación de los terrenos

La iniciativa contempla expropiaciones en distintos puntos de Galicia, tanto para construir nuevos centros de telecomunicaciones como para regularizar y adquirir algunos ya existentes, como el del Monte Faro. Su ubicación estratégica permite a las antenas prestar servicio y dar cobertura de televisión, radio, telefonía e internet a unos 500.000 habitantes, con alcance a una amplia lista de municipios, entre ellos Vigo, Bueu, Corcubión, Baiona, Cambados, Cangas, O Grove, A Lama, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, O Porriño, Portas, Redondela, Sanxenxo, Soutomaior y Vilanova de Arousa.

La torre más alta del Monte Faro mide 90 metros y fue levantada en el año 2000, como complemento a la anterior, de 60 metros.

Las entidades afectadas por la expropiación recibirán una notificación con las tasaciones y dispondrán de un mes para formular las alegaciones que consideren oportunas. A falta de una respuesta oficial, ya que ambas comunidades todavía están analizando el caso, se espera una reacción conjunta de los comuneros de Domaio y Meira con una postura común.

Banda ancha

El Plan Sectorial de Infraestructuras de Telecomunicación de Galicia, concebido como una hoja de ruta estratégica para modernizar la conectividad en la comunidad, busca reforzar al operador público Retegal y acelerar el despliegue de la banda ancha en todo el territorio gallego. El objetivo es poner el foco en «aquellas zonas más desfavorecidas o desatendidas», reducir el desequilibrio territorial e impulsar la modernización y la actividad empresarial más allá de los principales núcleos urbanos.