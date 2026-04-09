Carreteras provinciales
La Diputación ultima el proyecto de A Roza y el Concello pide firmar el convenio de Meiro
La previsión es presentar el trazado definitivo de la EP-1302 de Beluso a lo largo del mes de abril | La obra de Meiro aún está pendiente de un informe sectorial de la Xunta
La Diputación de Pontevedra presentará a lo largo del mes de abril a los vecinos del lugar de A Roza, en Beluso, el nuevo trazado para la reurbanización y humanización de la carretera EP-1302. Así se lo transmitió al Concello de Bueu tras una comunicación para interesarse tanto por este proyecto como por el de Meiro. Desde el gobierno local esperan que desde la institución provincial se fije cuanto antes una fecha para firmar el convenio para la mejora de la EP-1306 a su paso por la aldea bueuesa.
La intervención en Meiro está presupuestada en más de 600.000 euros y la aportación del Concello de Bueu, incluyendo las expropiaciones, superará los 200.000 euros. El alcalde, Félix Juncal, insiste en que desde finales de 2025 el consistorio cuenta con una reserva de crédito suficiente para hacer frente a su parte de la financiación. Este proyecto está aún en fase de obtención de todos los permisos sectoriales, especialmente por el entronque de la EP-1306 con la carretera autonómica PO-551 y que depende de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). «En todo caso entendemos que non hai razón para que non se proceda xa a asinar o convenio», apunta el regidor.
Un año después
La próxima convocatoria sobre el diseño definitivo para el vial de a Roza llegará más de un año después de la reunión celebrada en la Casa do Pobo de Beluso, en la que la mayoría de vecinos presentes formularon una serie de peticiones para intentar minimizar el impacto de las afecciones. Unas sugerencias que básicamente incluían la construcción de la acera por el margen derecho –en sentido descendente– y extender el área de convivencia prevista en el entorno de la iglesia parroquial.
Desde la Diputación trasladaron al gobierno local que su intención es presentar la propuesta al vecindario a lo largo mes de abril.
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