Eugenio González pide perdón y el PSOE se agita en Cangas

El concejal del PSOE de Cangas y edil de Deportes del gobierno tripartito, Eugenio González, aclaraba este miércoles que no había atisbo de racismo en las manifestaciones que realizó en el pleno del lunes, en el transcurso de ruegos y preguntas sobre la mala situación de los campos de fútbol del Kenyata.

Sostenía que es una realidad que el empleo de botas de aluminio estropea el césped del campo y que son utilizadas principalmente por peruanos que vienen de Vigo y marroquíes que lo hacen desde Bueu, como así aseguró textualmente en el pleno, pero sin querer ofender a la población extranjera como ahora se le critica. Horas más tardes, asumía su error y pedía perdón.

«No hay racismo en decir que no se empleen tacos de aluminio, ni decir que los traen peruanos de Vigo o marroquíes de Bueu, es una realidad» y añadía que si alguien le quiere acusar de eso va desencaminado porque él es el primero en ayudarlos. Recuerda que, si se quiere mantener el recinto abierto, de acceso libre, como quiere el PP, hay que establecer unas reglas mínimas para su uso y estrictas y en este sentido manifiesta que el gobierno va a invertir 300.000 euros en la reforma de estos campos y que si se emplea calzado no adecuado, en poco tiempo volverán a estar igual.

«Es una recomendación de uso, no racismo», insiste el concejal, que recibió un pequeño tirón de orejas por parte de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) para que en lugar de referirse a la nacionalidad de los jugadores, utilizara mejor, como dijo en el pleno, «lote de chavales». Eugenio González insistió en el pleno que es comprobable cómo bajan siempre un lote de chavales del barco de Vigo para acudir a jugar a los campos del Kenyata en Cangas.

La edil de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, y sus seguidores, sentados entre el público, no tuvieron reparos en acusar de racista al concejal socialista Eugenio González. Incluso hubo abucheos contra él. Al término de la sesión, Eugenio González, sabía perfectamente que se había equivocado, de hecho por unos momentos tuvo que se atendido por un mareo.

A última hora de la mañana de ayer, el edil socialista de Cangas pedía disculpas sinceras por sus palabras. Reconoce que fueron totalmente desafortunadas y «quiero disculparme con las personas que se han visto afectadas y a todos los vecinos y vecinas en general. Los destrozos que puedan ocurrir en las instalaciones deportivas no tienen nada que ver con la raza u origen de la gente» En ese mismo sentido también se pronunció el Concello de Cangas, que añadió que «os comportamentos incívicos nas instalacións deportivas non teñen ninguha relación coa orixen in coa condición das persoas». Eugenio insistió en que lamentaba profundamente trasladar una idea equivocada. «Asumo meu erro e comprométome a actuar con maior responsabilidade e respecto no exercicio das miñas funcións».

El PP lamenta las desafortunadas palabras de Eugenio González durante el pleno. Afirma que se trata no solo de un error en las formas, sino que es un síntoma de la incapacidad del gobierno local, ante un torpe inento del ejecutivo de tapar su responsabilidad en la nefatas gestión de las instalaciones deportivas municipales. Exige responsabilidades directas a la alcaldesa que dice que no llamó al orden al concejal, así como al resto de compañeros del tripartito que «chegaron a aplaudir estas palabras. É inaudito que a máxima responsable do gobierno tripartito cale e outorgue antes unhas manifestacións que atentan contra a convivencia». En el video del pleno se puede apreciar como la alcaldesa recrimina al edil socialista.

Noticias relacionadas

Por su parte, Sumar Galicia se apresuró a calificar las declaraciones del edil de Deportes de Cangas de xenófabas y pedía su inmediata dimisión. La portavoz comarca, Sara de Matos sostienes que «este tipo de afirmaciones constituyen un discurso abiertamente xenófobo». Ayer, en el PSOE, sonaban tambores de guerra en la ejecutiva socialista, pero nadie salió a pedir la dimisión del edil.