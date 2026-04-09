En busca de un asiento en el bus de O Morrazo a los hospitales

La sucesión de borrascas de los primeros meses del año, que provocó la suspensión del transporte marítimo de pasajeros entre O Morrazo y Vigo durante varios días, algunos consecutivos, hizo que los autobuses se llenaran y que los de la línea de Cangas a los hospitales del Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, en Vigo, incluso tuvieran que dejar a gente en tierra, sobre todo en las paradas de Moaña al salir prácticamente llenos desde la estación de Cangas. Aquello se atribuyó a esa sucesión de borrascas y que no funcionara el barco, pero el martes, en un día sin temporal y con servicio de transporte marítimo, un nutrido grupo de personas, parte de ellas trabajadoras de los hospitales que hacen uso diario del autobús, volvieran a quedarse en tierra por falta de espacio en el autobús que sale a las 13:40 horas de Cangas, lo que generó mucho malestar. Ya en Tirán, en Moaña, el autobús ya no cogió pasaje. Según ellas, la situación afectó a una veintena de personas, una cifra menor según la concesionaria.

Algunas de las personas afectadas tuvieron que recurrir a vehículos particulares para acudir a sus puestos de trabajo, como el caso de una vecina de Meira que acudió a su empleo en un centro comercial vigués en el coche de su marido: «Tuvo que venir desde su trabajo en Pontevedra, recogerme aquí, llevarme a Vigo y volver a su empleo», señala esta vecina que ayer sí que no tuvo problemas de espacio en el autobús y cuando subió en su parada le trasladó su malestar al conductor por lo ocurrido el día anterior y que había presentado una reclamación.

La empresa Cerqueiro, que realiza la concesión de la línea de O Morrazo-Vigo en UTE con Monbús, atribuyó lo sucedido a una situación puntual y también extraña, de hecho lo primero que preguntó el responsable de la empresa cuando el conductor le trasladó lo que ocurría, es si había ocurrido algo con el barco. «A nadie le gusta dejar a la gente en tierra», señala un portavoz en Cerqueiro que en previsión de que pudiera repetirse ayer la situación, previó un plan b con Monbús, aunque finalmente no hizo falta llevar a cabo al ir el autobús, de 63 plazas al límite, pero acabó la ruta con asientos para todos.

El conductor controlando la entrada de pasaje en Cangas. / Gonzalo Núñez

El bus salió de Cangas prácticamente al completo, pero fue bajando y subiendo gente en las múltiples paradas del recorrido por la PO-551 en Santo Domingo, varias en Tirán, travesía Ramón Cabanillas, frente al Concello de Moaña y en Meira y Domaio para coger ya la autopista y cruzar el puente de Rande hacia la Plaza de España en Vigo y subir a los hospitales. El bus de las 13:40 llegó a los hospitales con una decena de plazas libres, confirman en la empresa que señala que muchos días atrás los coches iban muy vacíos: «Lo del martes fue algo excepcional que no se podía prever».

Es cierto que desde que llegaron los inmigrantes africanos a Bueu (106 en enero de 2025), muchos hacen uso de esta línea para acudir a Vigo en donde cursan estudios. Y el martes, quizás hubo más de estos refugiados en el autobús, como piensan en la empresa, que señala que es complicado, por no decir imposible, tener un vehículo de refuerzo para este tipo de situaciones, porque ya no hay más disponibles en el parque móvil dado que a esa hora están con los servicios en los centros educativos y tampoco pueden disponer de un conductor libre.

Samu es uno de los inmigrantes que ayer viajaba con numerosos compañeros que residen en Bueu, en el autobús de las 13:40. Tiene 37 años y acude a la zona del Meixoeiro en donde estudia en la escuela de cocina Harina Blanca. Ajeno al conflicto por la falta de espacio, reconoce sentirse muy feliz aquí.

Haciendo cola para entrar en el autobús en la estación de Cangas. / Gonzalo Núñez

Algunos usuarios habituales de este autobús, como el moañés Javier Fernández se desplazaron ayer desde Moaña hasta Cangas para coger ahí el autobús ante el temor de que a su paso por Moaña fuera lleno y el conductor ya no abriera las puertas. Javier trabaja en el IES Manuel Antonio y no tener plaza en el autobús le supone no llegar a su puesto de empleo, por eso que ayer no asumió riesgos y se desplazó a Cangas, en donde garantizó asiento.

Junto a Javier, viajaba también Julia, una trabajadora sanitaria en el Álvaro Cunqueiro que asegura que la falta de espacio se suele repetir bastante y reconoce que el martes varias compañeras de Moaña se quedaron en tierra. Admite que el problema tiene muy difícil solución porque todos tienen derecho a coger un transporte público, pero en el caso del personal sanitario y también del personal de limpieza de los hospitales además con margen de tiempo suficiente, al menos veinte minutos antes para poder cambiarse y atravesar las distintas alas hasta llegar a su planta.

Julia asegura que para ir al Álvaro Cunqueiro solo tienen el bus, porque no hay buena combinación de barco y Vitrasa en Vigo. Señala que el problema de la falta de asientos también se da los fines de semana, en el autobús de primera hora de la mañana que se llena con la juventud que va de regreso de haber salido de noche, de Cangas a Moaña. En este caso dice que muchos jóvenes se comportan de forma muy correcta con ellas y si saben que son trabajadoras de los hospitales les ceden los asientos y esperan en la estación al siguiente autobús. Para Julia es una contradicción que se promocione a la juventud que haga uso del transporte público tras salir de noche, cuando no hay plazas suficientes para todos.

Ocupación de los asientos delanteros en el bus al salir de Cangas. / G.N.

Las trabajadoras de los hospitales, que ya en 2023 habían logrado una línea directa de bus a los hospitales sin pasar por Vigo, volvieron a reunirse con Mobilidade de la Xunta, tras lo sucedido por las borrascas en los primeros meses del año, pero no les dan solución. No comprenden cómo no puede haber un bus de reserva: «Antes en fines de semana el conductor llamaba y se ponía un vehículo de refuerzo».

Una joven que suele acudir a diario desde Vigo a Moaña para visitar a un familiar, manifiesta que la falta de plazas suele ser bastante habitual, que ella tiene que regresar a Vigo en el bus de las 13:40 porque prepara unas oposiciones en la academia y en muchas ocasiones no puede llegar a tiempo por este tipo de problemas: «La solución que me queda es esperar al otro bus y a veces tarda una hora», señala Aitana.

La parada frente al Concello de Moaña es una de las más concurridas del trayecto. / Gonzalo Núñez

Desde Cerqueiro insisten en que lo ocurrido el martes, sin cancelación del barco, nunca pasó y no puede concretar lo que realmente ocurrió salvo que hubo más gente de lo habitual. Sí que deja claro que este autobús no es un servicio regular exclusivo para las trabajadoras de los hospitales, que todos los que pagan billete tienen derecho y que sí que están pendientes de la situación, de hecho estaban pendientes por si se repetía ayer, aunque la concesión es muy rígida y no hay posibilidad de más vehículos.

Nuevo plan de transporte estival

Una representación del gobierno de Cangas, encabezada por la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) se reúne el lunes con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, a la que trasladará sus intenciones de transporte para mejorar la circulación por la zona de O Hío en verano.La regidora local mantiene la propuesta del pasado año, que recuerda que no se cumplió en absoluto, solo se mantuvieron unos mínimos.

Respecto a la ruta Cangas-Balea-Seixo (Darbo)-Liméns-O Hio-Nerga-Cruce Nerga-Donón, el gobierno plantea una expedición de ida desde Cangas a primera hora de la tarde, en torno a las 16.00 horas y dos de vuelta, desde Donón, una sobre las 16.30 horas y otra en torno a las 20.00 horas, para todos los días de la semana. En cuanto a la ruta Vilanova-O Hío-Liméns-Seixo (Darbo)-Balea-Cangas, el gobierno local pide a la Xunta que aumente una expedición que permitirá ir a esa zona a primera hora de la tarde a partir de las 15 y que ofrezca expedición de regreso para aquellas personas que precisen venir a Cangas.

Actualmente, existe la opción de regresar a las 19.50. Se solicita también que se retrase a esa hora de salida y que se mantengan todos los días de la semana. Por lo que respecta a la ruta Bueu (porto)-Aldán-Cangas, el gobierno local solicita ampliar el horario de salida desde Bueu hasta las 21.30 horas, pues actualmente el último servicio sale a las 20.30 horas y también ampliar el horario de salida desde Cangas hasta las 22.00 horas, todos los días de la semana en la temporada estival. Los horarios que se propone son orientativos, por lo que aceptarían modificaciones siempre que se dé cumplimiento al objetivo buscado. «Entendemos que los meses de julio y agosto son las fechas más comprometidas. Todas estas rutas se realizan actualmente con autobuses de 12 metros y con capacidad para 55 usuarios. Será bienvenido cualquier aumento de frecuencia».

Noticias relacionadas

Desde el gobierno de Cangas también se recuerda quela Xunta está obligada a poner más autobuses cuando se suspende el transporte de ría debido a mal tiempo. Se recuerda que el Concello de Cangas paga su cuota correspondiente del área metropolitana, por lo que el servicio alternativo tiene que estar perfectamente cubierto. n